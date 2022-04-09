快訊／苗栗今+2！母照顧染疫兒也確診　八方雲集3足跡曝



▲苗栗縣今日新增2名確診，均為前案延伸。（圖／苗栗縣政府提供，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

經中央疫情指揮中心通知，苗栗縣今日確診2人，均為前確診案延伸，匡列7人居隔採檢，其中案26668因有外縣市足跡，外縣市匡列部分後續交由當地衛生局進行調查。

苗栗縣9日新增確診2例，案26501為男性學童案26134之母，平時在家照顧1歲女兒及案童，經PCR採檢後報告為陽性，已於醫院收治，本案經疫調增加匡列採檢6 人，採檢後皆列為自主管理。

另案26668，男性55歲，為昨公布82歲女性長者案26387之子，平日於外縣市打零工，經疫調後匡列苗縣1人，採檢後列為居家隔離；另外工作涉及外縣市足跡及工地接觸者陸續造冊轉介當地衛生局處理後續防疫工作。

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苗栗縣衛生局表示，2確診案所涉之公共場域已完成清消，並公布3足跡，包含竹南鎮伍奇坊冬粉燻鴨、八方雲集竹南中正店、竹南吳苗琪補習班，相關疫情調查、匡列及採檢持續進行中。

▲苗縣府公布相關足跡。



▲▼有足跡重疊或疑似症狀的民眾，可攜健保卡證件前往篩檢。

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