本土若+500不意外！醫護再度全裝備　曝院內狀況嘆：擋不太住

▲醫護透露，一般隔離病房已經沒有床位。（示意圖／Unsplash）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情大爆發！最近更是幾乎天天都破百例，一週確診破千例。有醫護人員8日在《Dcard》發文，曝光醫院內的一些狀況，像是一般隔離病房已經沒有床位，還遇到與確診者同住的患者沒搭防疫車就來就醫，直嘆「如果明天500例本土確診，應該不意外」。

「疫情升溫，大家小心啦！醫院警戒中，一般隔離病房已經沒有床位惹。」這位醫護文中透露，他最近上班遇到一個與確診者同住的重症老奶奶也疑似中鏢，但不知為何沒搭防疫專車就來醫院，讓他狂冒冷汗，「防疫出現破口了呀！驚嚇百倍，依照這樣，明天500個案例應該不意外吧！」

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另一個小姐則是來醫院篩檢，PCR結果顯示陽性、CT值11，也就是確診了，「為了通報感控，打電話給她問她足跡跟症狀」，結果這一問，醫護忍不住搖頭，「她說她收到細胞簡訊，是確診者踏過七星潭，她也表示遊玩時全程戴口罩，回到台北她開始不舒服，所以～疫情應該擋不太住惹。」最後醫護PO出一身防護衣的照片，「久違了防疫裝備」。

▲疫情爆發至今，台灣醫護永遠站在防疫第一線。（圖／記者李毓康攝）

看到貼文後，就有人也直呼，「沒搭防疫車就醫會通報嗎？這真的有點可怕」、「新台灣防疫真的好棒棒」、「要確診者自行過去，這個舉動，破口應該停止不了」、「到底要共存什麼？家中長輩跟小孩都不管了嗎」、「有些慢性病患者，或身體根本就不能打疫苗的長輩，還有12歲以下的孩童沒打疫苗」、「家裡有幼兒的還是會怕怕的。」

不過，也有網友表示，「共存沒什麼不好吧？讓人民恢復正常生活」、「最辛苦的都是醫護人員，感謝你們的照顧」、「只要不要造成醫療負擔，什麼方法我都可以接受，我都願意配合，戴口罩打第三劑，儘量不要人與人接觸，辛苦防疫人員跟醫護人員了，謝謝你們」、「感覺現在大部分都是怕被隔離，我自己就是」、「醫護多辛苦的擋在前頭防疫，就算要共存，也輪不到某些人出一張嘴。」