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不怕後遺症！打完3劑仍擔心確診　1類人點頭：更怕「這件事」

▲竹縣醫院今新增4例確診案例，4日起辦理全院員工PCR採檢。（圖／新竹縣政府提供）

▲疫情大爆發，指揮官陳時中也承認「清零不可能」。（示意圖／新竹縣政府提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情持續升溫，國內已連續8天本土確診超過100例，，一週確診破千例，連指揮官陳時中也承認「清零不可能」，將走向與病毒共存。就有網友在PTT的Gossiping板上表示，疫情感覺很難再清零，「雖然年輕人無症狀的機率比較高，但這種病可怕的是，不知道有沒有後遺症」，便問卦「你各位會怕確診嗎？」

這位網友文中表示，「疫情感覺清零是很難了，雖然年輕人無症狀的機率比較高，但這種病可怕的是，不知道有沒有後遺症」，好奇其他人會不會害怕確診？還是會覺得是「小感冒」，所以沒差？

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貼文一出，馬上有人吐槽道，「都打三劑了怕X小？要怕當初就不要打疫苗」、「我0劑都沒在怕的」、「有防疫險2張，還好」、「比較怕隔離不方便」、「怕X小，只怕不開放好嗎」、「我怕隔離，不怕確診」、「就算怕，也還是要生活啊」、「交通死亡高出一堆，你會怕出門嗎？」

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▲很多人還是怕確診，因為擔心「連累親友」。（示意圖／記者李毓康攝）

不過，就有網友直呼怕，但不是怕自己確診的問題，「怕！更怕傳給親人，造成親人的麻煩」、「自己不會，但怕長輩跟孩子被感染」、「比較不想害到身邊的人罷了」、「怕，家裡還有小孩」、「是怕傳染給家人啊」、「多少會吧？尤其害到身邊人」、「怕被隔離，更怕害親友也被隔離。」

也有人表示，「怕，但中了也只能認了」、「怕啊！所以我打了三劑」、「怕是不會怕，但不想，因為很麻煩」、「怕死了好嗎？被抓去旅館關我付不起」、「比較怕隔離沒人送食物，大樓不允許外送員上樓，管理員好像又不幫送，不確定」、「能不要當然不要得啊！」

總統府發言人張惇涵8日下午舉行記者會時，則強調現在不是追求全面的清零，更不是要放任病毒肆虐的「與病毒共存」，而是要減災、做到有效控管，目標就是「重症求清零、輕症可控管、生活正常化」，指揮中心會積極整備各項醫療量能，也會部署好所有的防疫措施，建立「新台灣模式」，兼顧國家經濟發展和國民健康生活。

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