快訊／竹縣+8！3傳播鍊燒不停「1人感染源不明」　醫院急診暫停



▲新竹縣今日新增8人確診，其中7例為前案延伸，還有1人感染源不明釐清中。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(9日)公布，新竹縣新增8例新冠肺炎本土確診案例，包含台中婚宴延伸醫院群聚3例、柔術運動館群聚1例、新豐友人圈(案25587相關)群聚3例，及不明感染源1例。醫院即日起暫停急診、手術、檢查、治療、疫苗接種和健檢，門診僅維持舊有病患看診取藥；各確診足跡陸續完成消毒，針對各群聚事件及不明感染源持續疫調、匡列、採檢。興隆國小採檢2196人，全數陰性；仰德高中採檢1646人，1636人陰性，10人檢驗中。

竹縣衛生局指出，台中婚宴延伸醫院群聚新增案26514、案26776、案26777等3例，分別為該院護理師以及清潔人員，昨陽性確診，目前初步疫調匡列接觸者有7名醫護居家隔離，4名家人自我健康監測。

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▲今日新增案26676為40多歲男性，日前出現喉嚨痛，休假後返回工作崗位前，應公司要求快篩，結果陽性，昨就醫採檢PCR陽性確診。

因應醫院陸續有隔離中病患及工作人員確診，為確保醫療量能，衛生局除日前要求醫院醫療降載、只出不進外，即日起暫停急診、手術、檢查、治療、疫苗接種及健康檢查，門診僅維持舊有病患看診取藥。

案26513為40多歲女性，是案25166的母親，為柔術館群聚相關，正匡列居家隔離中，一採陰性，後來出現鼻塞，昨二採陽性確診。柔術館群聚累計已9例確診。

另外，竹縣情侶親友群聚相關今天增加案26778、案26956、案26957等3例，分別為新竹市某高中學生，皆因主動採檢後發現陽性確診。

案26676為40多歲男性，日前出現喉嚨痛，休假後返回工作崗位前，應公司要求快篩，結果陽性，昨就醫採檢PCR陽性確診，目前正疫調中，感染源戴確認，初步匡列接觸者居隔22人、自主健康管理3人、自我健康監測1人。

台北市確診者案25896曾至新竹縣湖口鄉一處餐廳用餐，竹縣衛生局獲報已請清潔人員前往疫調與環境消毒。

竹縣社區篩檢站持續開設，4/9(六)、4/10(日)晚間6時至9時於竹北新仁醫院急診室外提供篩檢服務，呼籲與確診者足跡重疊的民眾攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢PCR。

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