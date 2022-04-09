快訊／竹市女童「同保母照顧」確診　新增光復高中停課10天





▲新竹市新增1名5歲童確診。（圖／新竹市府提供）

記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心今公布，新竹市新增1名確診個案，案26955。新竹市衛生局吳欣席局長說明，案26955為昨（8）日公布之案26389的匡列接觸者，此案共匡列4名同住家人進行採檢及居家隔離。

吳欣席局長表示，案26955為未滿5歲女童，與昨日公布之案26389（未滿5歲男童）受同一個保母照顧。因案26389確診後匡列居隔，今PCR採檢陽性確診，因此無公共場所足跡。

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此外，衛生局說明，新竹市光復高中已有2例外縣市確診個案，市府教育處已請光復高中依校園防疫措施，1校2人確診全校停課10天辦理，從4月9日起停課至4月18日，4月19日復課。

教育處表示，環保局將於4月12日進校進行整體校園清消，並辦理師生篩檢名單彙整，相關匡列名單已交由衛生局進行通知。

市府呼籲，請民眾盡快完成疫苗接種，並做好防疫措施，外出配戴口罩、並勤洗手，一起完善防護網。

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