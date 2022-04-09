快訊／總統密切工作者PCR陰性「免自我健康監測」　陳時中14:00說明

記者嚴云岑／台北報導

本土病例多點爆發，一週逾千人確診。中央流行疫情指揮中心今（9）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。總統蔡英文接觸確診家人居家隔離，陳時中等密切工作者因PCR採檢陰性免自我健康監測，卻遭醫師憂心「有風險」，下午記者會有望說明。

陳時中昨日坦言，未來兩週是重要觀察期，另提到各國高峰期將落在一週至一個月不等，因應本土疫情暴增，指揮中心規劃試辦輕症在宅照護計畫，昨公布居家照護管理指引，公布適用對象、居家環境條件以及送醫、解隔等相關管理模式。

陳時中表示，因應未來可能有大規模疫情，公布相關草案後將與地方政府討論，預計最快下週定案；另初步僅有新北市長侯友宜已經通過電話表達試辦意願，其他縣市尚未直接談過；未來如果要全國適用，中央會統一公布，在此之前地方可以報准實施。今日確診數是否會再創新高？試辦輕症在宅照顧計畫縣市是否增加？下午記者會有望說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，昨日記者會中，另由醫療應變組副組長王必勝也說明基隆「全民愛篩篩檢」實施情形，截至8日共發放13萬1863劑，回報快篩陽性14人，PCR確診11人，陽性率0.0083%，雖然是否確實使用仍有待探討，但從數據可知，基隆社區並無大量黑數或潛藏病例，該模式是否會推廣到其他縣市，下午記者會也有望說明。

最後，陳時中昨日也提到，未來走向與病毒共存，若社交距離APP下載量達1200萬至1400萬人，有望廢除簡訊實聯制與量體溫，下午有望公布相關推廣進度與規劃。

指揮中心昨日公布新增384例確診，再創今年新高，總統蔡英文原訂下午視察指揮中心，但中午被通報曾與確診家人餐敘，臨時取消公開行程，並至4月14日採居家辦公，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等工作密切接觸者因採檢陰性，無需自我健康監測。不過，有醫師表示，總統不能排除偽陽性，應再採1~2次較保險，與會者也不能掉以輕心。下午陳時中有望對此事做出回應。