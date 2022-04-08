毒犯怠速違停超商解尿　永康巡警鷹眼起獲毒品

▲台南市警永康分局大灣所警網，巡邏攔查車輛，查獲二級毒品安非他命及三級毒品咖啡包，即將陳嫌2人帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局大灣所警網巡邏至超商巡簽時，發現超商前有駕駛人怠速違停，欲上前盤查時，見陳姓男子神情慌張僅稱「尿急」，而臨停到超商廁所解尿，而後便將車輛加速駛離，員警直覺有異，經尾隨伺機盤查，當場查獲二級毒品安非他命及三級毒品咖啡包，即將陳嫌2人帶回偵辦，全案依毒品罪嫌送辦。

大灣所長林世璿、警員楊上豊、陳健彬、鄒逸修於4月5日深夜10時34分許至超商巡簽時，見自小客車違規併排臨停於路口轉角處，欲趨前盤查，見駕駛神情慌張未配合受檢而逕自駛離，警方直覺有異隨即開啟警示燈及警報器尾隨在後，駕駛自知難法網始將車輛停靠路旁受檢，並辯稱當時係尿急找店家解尿，因而違規違停，並於警方進行身分查證時，同車潘姓乘客自知非法持有毒品難逃查緝而主動交付第二級毒品安非他命1包（毛重1.76公克）、第三級毒品咖啡包4包（毛重19.37公克）以及吸食器1組予警方查扣，另經陳姓駕駛同意搜索，又於該自小客車後車廂一工具包內查獲第三級毒品咖啡包12包（毛重58.42公克）。

警方將35歲陳姓男子、36歲潘姓男子2嫌（均有毒品前科）帶返所調查，並經2人同意驗尿初篩，分別呈安非他命、安非他命及愷他命陽性反應，全案訊後依毒品罪嫌移送偵辦。