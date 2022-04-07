違規大叔持毒趁亂丟棄遭逮　貴賓狗一看不妙！拱手急替主人求饒

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名50歲的林姓男子因未依規定兩段式左轉遭警方攔查，而他因身藏一級毒品毒品海洛因，本想趁亂丟到一旁水溝中，但被經驗老道的巡佐一眼識破，立即將他制伏在地。當時，林男飼養的貴賓狗見狀立刻雙腳站立拱手揮舞，貌似在替主人求饒，全案訊後將林嫌依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

▲違規大叔持毒趁亂丟棄遭逮，貴賓狗一看急了！拱手替主人求饒。（圖／記者賴文萱翻攝）

鹽埕警分局建國四路派出所巡佐林國正、警員陳孟駿5日擔服巡邏勤務時，見一男機車騎士未依規定兩段式左轉，上前將其攔查，本僅欲取締該交通違規行為，孰料竟當場查獲持有一級毒品海洛因（含袋毛重3.2公克）現行犯。

▲違規大叔持毒趁亂丟棄遭逮，貴賓狗一看急了！拱手替主人求饒。（圖／記者賴文萱翻攝）



當時警方見狀上前將該違規林男攔停，但在盤查過程中查證得知，該機車車主竟是現經橋頭地方檢察署發布毒品案件通緝在案，而林男本身是遭警察局列管的毒品應接受尿液採集檢驗人口。

警方遂進一步向林男了解2人的關係，林男對於警方的提問應答支吾其詞、心神不寧，忽然間，他將藏握在手的毒品海洛因包，欲趁警方不注意丟向一旁水溝當中，豈料當場被經驗老道的巡佐一眼識破，及時攔阻一把將其抓住，並在一番搏鬥下將其制伏在地。令人意外的是，林男所養的貴賓狗見狀竟雙腳站立拱手揮舞，貌似在替主人所為的犯行求饒。

▲警方當場查獲林男持有一級毒品海洛因（含袋毛重3.2公克）。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方隨即在一旁水溝蓋上，查扣遭林男趁亂丟棄的毒品海洛因包贓證物，全案訊後將林嫌依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

