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本土疫情狂燒！超商賣場「快篩試劑」銷量破5倍↑　販售情形一次看

▲▼新冠肺炎快篩試劑超商通路今天下午正式開賣，銷售時間未到店外面就排了大批民眾等著購買。（圖／記者湯興漢攝）

▲本土疫情持續升溫，家用快篩試劑需求量大增。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

台灣疫情持續升溫，連2日本土病例狂飆，全台已累積139校全校停課或部分班級停課或採遠距授課，指揮中心目前則研擬以「快篩取代停課」，至於公司行號也有部分先採分流上班，或要求員工須自我快篩採陰才能返回工作崗位，進而帶動各大超商、賣場快篩試劑銷售量，全家透露近期銷售業績較前月有倍數成長，萊爾富則一口氣成長5倍；家樂福、愛買近期也提高5成以上銷售，積極補貨中。

▲▼全家APP推「防疫地圖」新功能。（圖／業者提供）

▲全家APP提供查詢防疫用品備貨情形，避免消費者白跑一趟。（圖／業者提供）

針對快篩試劑需求量大增，全家表示，觀察近日防疫相關商品中，快篩試劑近期銷售業績較前月呈倍數成長，故本周起陸續提供3款快篩試劑提供選購，包括羅氏新冠病毒快速檢驗試劑單入360元、飛確家用新冠病毒快速檢驗試劑2入599元及亞培抗原自我測試快篩單入300元，後續也將持續引進多款快篩試劑。

萊爾富則透露快篩試劑較上個月成長5倍，目前門市提供羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組家用5入組售1800元、1入組售360元；福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組家用5入組售1700元、1入組售350元；快得利家用新冠肺炎快篩套組家用2入組售750元，數量有限、售完為止。

OK mart表示近期消費者詢問購買快篩劑頻率較去年年底增加5倍，並於LINE群組販售羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測5入組售1749元。

▲▼OK mart LINE群組販售快篩試劑。（圖／業者提供）

▲OK mart透露近期消費者詢問購買快篩劑頻率較去年年底增加5倍。（圖／業者提供）

至於賣場部分，家樂福指出近期快篩試劑銷售較今年年初提升50%，目前提供福爾威創新冠病毒抗原快篩檢驗套組單入、5入組，以及羅氏新冠病毒抗原自我檢測套組5入組，並於全台設有藥局之48家門市販售，且有85折優惠，無缺貨情形；愛買也表示4月截至昨日為止快篩試劑銷量較3月銷量已有5成以上成長，目前僅有部分門市有貨，也在積極追貨中，預計下週到貨販售。

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