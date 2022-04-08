Omicron席捲大陸單日增2.4萬例　官媒強調「動態清零」是最佳選擇

▲《人民日報》發文強調，「動態清零」是現階段的最佳選擇。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

Omicron變種株席捲中國大陸，今年陸續有陝西西安、吉林省、上海、海南三亞等地實施封鎖，帶來的次生災害令部分人質疑防疫政策。對此，大陸央媒《人民日報》今（8）早發表頭版文章，強調「動態清零」是現階段的最佳選擇。

▲西安封城期間，有8個月孕婦因無法就醫而流產 。（圖／視覺中國）

該篇文章題目為《動態清零體現尊重科學、尊重規律（今日談）》。內文指出，與病毒賽跑，跑得越快，就越能掌握戰疫主動權。

文章指出，Omicron具有傳播速度快、隱性感染和輕症病例比例高等特點，無症狀和輕症感染者較多，導致發現和防控疫情工作更加困難，強調「越是這樣的時候，越要堅持『動態清零』總方針不猶豫不動搖」。

內文進一步闡述，稱「動態清零」的精髓，一是快速，二是精準，可以說是「努力用最小的代價實現最大的防控效果」的必然要求，是尊重科學、尊重規律的有力體現。

▲上海封城持續，解放軍抵達支援 。（圖／海客新聞）

文章寫道，中國大陸地域廣闊，各地醫療衛生條件存在差異，疫苗接種在不同人群之間存在不平衡性，同時老年人口基數大，在這樣的背景下，「動態清零」是現階段基於大陸當前疫情形勢的最佳選擇，力爭在短時間內做到「動態清零」是最經濟、最有效的疫情防控策略。

文章最後喊話，要保持戰略定力，不麻痹、不厭戰、不松勁，從嚴從實開展防控工作，「我們必能鞏固來之不易的成果，有力保障人民群眾生命健康和經濟社會發展。」

據大陸國家衛健委今日通報，7日新增本土確診1540例、本土無症狀患者22561例，累計新增本土感染個案24101例。另外，上海封城進入第12天，7日單日新增本土感染者突破「2萬大關」，達到21222例，再創新高。