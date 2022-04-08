人夫給她「24元加菜金」一票看懂笑歪！卻被抓包1點：別當真

▲人夫拜託老婆帶媽媽去買東西。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

「今天看到這張馬上解惑了～」一位人妻日前發文分享暖男先生，說她前一晚覺得老公好像有煩惱，才想說要找個好時機關心一下，隔天就在桌子上看到一張紙條、一張信用卡，還有2張千元鈔票，「原來是希望我帶婆婆補貨早餐飲品。」結果貼文一出，底下一票全歪樓，「這樓好團結，大家都看成24元。」

這位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，只見老公留紙條給她，「老婆：皇太后說她的飲品喝完了，我今天加班，幫我帶她去買」，還留下聯名信用卡，及2千元「給妳當加菜金」。讓人妻直笑，「雖然一直在糾結要不要收這兩千塊，但既然是加菜金，最後也是進到他的肚子裡，嗯……也是不錯啦（？）！」

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貼文一出，就有網友直讚，「老公也很貼心了，自動上繳加菜金，卡片也附上，真上道」、「顧全母親和老婆的心，這老公很可以，值得學習」、「這老公真的很可以」、「老公很讚喔！立馬把卡刷爆。」

▲人夫的紙條引發熱議。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

不過，更多人都納悶，紙條上一句「24元給妳當加菜金」到底能買什麼？原來是因為人夫的「2千」寫得太像「24」，讓眾人忍不住歪樓，「我看了很多次，想說24元能買什麼？原來是2千」、「我還在找桌上哪裡有24元咧」、「這樓好團結，大家都看成24元」、「這老婆真好按奈，24元就打發了」、「想說給24元加菜金也好意思說」、「24元連買杯飲料都不夠。」

此外，還有會員抓包這篇貼文不單純，「所以好市多可以刷老公的卡（非本人到場）？」「信用卡不是本人不能刷啊？連性別都不對，店員給過？」「這種一看就是設計過文章。誰會2000不寫寫24啊？再說現在都有LINE，或是睡覺前可以溝通好啦！留字條太詭異了」、「設計過的內文，什麼拿老公的卡刷，2千故意寫成24，都是為了吸睛製造話題，你不用太當真！結帳的時候本來就是會確認本人，非本人不能刷，這是對的。」