她狂刷23萬買精品包！送大學男友6萬電吉他　富女友下場卻慘了

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局接獲報案，民眾信用卡遺失後遭人盜刷多筆昂貴精品，總金額高達23萬，警方立刻調閱監視器鎖定犯嫌，最後逮捕1對情侶檔，女子聲稱信用卡是在酒吧上班時，有客人贈送的，所以才帶著就讀大學的男朋友前往消費，甚至還買1把6萬元電吉他送給男友。

警方調查，25歲的黃姓女子平時在酒吧上班，聲稱收到客人贈送的信用卡，所以才會帶著25歲就讀大學的陳姓男友，前往寶慶街的遠東百貨狂刷消費，後來又跑去樂器行購買要價6萬多元的電吉他送給陳姓男友，2天狂刷23萬後將卡片丟棄，搭小黃返回三重住處。

▲黃女(左上)拾獲別人信用卡，竟帶著男友2天內瘋狂盜刷23萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後46歲的梁姓男子，因為發現信用卡被人盜刷，打開皮夾才發現信用卡不見，立刻告知警方，最後警方循線找到黃姓女子以及陳姓男友，並起獲電吉他、各式包包以及香水、服飾等證物，訊後依照詐欺、偽造文書以及侵占罪嫌將2人送辦。

黃姓女子雖然聲稱卡片是酒吧的客人贈送，但是梁姓男子住在新竹，根本就沒有到過該酒吧消費，所以不排除是女子拾獲他人信用卡，然後前往刷卡消費，離譜的是，陳姓男友返家後，還利用信用卡上網購買遊戲點數，讓警方看了直搖頭。

▲黃女聲稱信用卡是客人送的，狂刷23萬還買6萬電吉他送大學男友。（圖／記者邱中岳翻攝）

中正第一分局呼籲民眾，拾獲他人物品應儘速送至派出所，以利警方通知失主，切勿貪小便宜侵占他人物品，甚至拾獲他人信用卡後進行盜刷。另外也提醒民眾留意自身信用卡，如有發現信用卡遺失，請立即撥打電話給發卡銀行掛失止付。

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