「進場好市多」都用會員卡？一票人推爆這1種：不想為難員工了

▲好市多可以用實體會員卡、會員信用卡及電子會員卡入場。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）採會員制，消費只限現金或刷聯名信用卡，但各種服務和商品深深擄獲台人的心，甘願每年付年費入場。就有網友表示，他在賣場新辦信用卡時，業務建議他用「電子會員卡」，因為普遍都不辦有照片的信用卡，便好奇「大家進場是用實體會員卡、信用卡附照片、還是電子會員卡呢？」

這位網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，「我在賣場新辦信用卡，業務說『現在大家都不辦有照片的信用卡了，因為有電子會員卡』」，結果他一愣一愣的就真的去辦了電子會員卡，辦完後才想到一個問題，「後來想想，真的大家真的都用電子會員卡嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，就有人紛紛留言討論，「你那麼喜歡帶著卡就不用辦啊」、「我三個都有用，當下拿什麼方便就用什麼（通常是手機），誰說三個一定只能擇一？少帶了什麼都還有備案能用」、「實體會員卡，因為常把手機用到完全沒電，信用卡不放照片」、「有照片的信用卡最方便，體積小，速度快。手機體積大，還要打開、輸入密碼、沒比較快。」

一票會員則是因為各種理由大推電子會員卡，「進場、結帳的時候不用拿卡出來，超方便的啊！用手機刷速度快也不用翻包包，根本德政」、「電子，刷卡免簽上限變6000，不用一直簽名，沒帶錢只要有手機也能買」、「我去好市多只帶手機跟保冷袋」、「電子會員，再怎樣我都不會在信用卡弄上自己的照片」、「電子會員+1，信用卡上的照片跟本人差異太大，每次都被議論，還有一次收銀員請同事一起辨識，不想為難他們了！」

▲許多會員大推電子會員卡。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

還有會員表示，自己之前是用實體卡，結果發生不小心掉出來沒發現的事，還好當時有別人撿到送去櫃台，之後他就辦電子卡了，「覺得……手機掉了一定會發現，且手機不可能掉！」經驗引發共鳴，「真的！卡片不見了未必有感覺，手機幾乎時時刻刻拿在手上啊」、「可以不帶卡，但絕對會帶手機（我用電子卡跟行動支付）。」

有網友則是驚呼，「我一直以為申請實體卡之後，下載App就會有電子會員卡了耶！」就有人專業解惑，「先實體再電子，要帶證件去服務台驗證開通」，而若是有換手機，要記得再次臨櫃認證。至於付費的模式，還有人補充，自己是用電子會員卡+手機Pay功能綁好市多聯名信用卡，「我不用costco pay（只能用在costco）。手機pay：Apple pay、Samsung pay，其他地方仍可用。」

另外，也有會員提醒，實體卡最好還是備著，「遇到過某次Costco網路App當機，還好那天有帶卡，不然要跟一堆人一樣跑服務櫃台」、「我也遇過App當機，整個無法結帳」、「都帶，有時候網路不順，無法用手機刷卡」、「當你要結帳，手機沒電或網路訊號不好的時候，你就知道了，尤其是搬了一堆的時候！」