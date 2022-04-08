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好市多1商品被列「高度危險」　他配咖啡半盒消失！網掀兩極戰況

▲▼好市多提拉米蘇。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO超推的提拉米蘇。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者黃品臻／綜合報導

主打量多、價格又實惠的美式賣場好市多，深受台灣人喜愛，有網友近日就分享一款被他列為「高度危險食品」的商品，好吃程度讓人一口接著一口，難以停止，重點是價錢還漂亮，讓他直呼「不推不行」！

這位網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一款好市多販售的提拉米蘇，發文寫道，「本人提拉米蘇控，已將這個列為高度危險食品，一口一口根本難以停止。」

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原PO描述，這款提拉米蘇酒香、奶香、咖啡香俱全，還能夠吃到手指餅乾濕潤的口感，且不會過分甜膩，重點是價錢也漂亮，與坊間許多名店相比，原PO認為這款更好吃。他也分享自己喜歡的吃法，「個人喜歡從冷凍拿出來立刻吃，配上一杯咖啡，一不小心半盒就沒了。」

▲▼好市多提拉米蘇。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO將這款提拉米蘇列為「高度危險食品」。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，留言串呈現兩極戰況，愛好甜食的網友們留言表示，「這個很危險，會一直一小格一小格吃不停」、「通常越是邪惡的東西，越好吃」、「真的好吃，停不下來」、「真的很好吃……每次去必買！拿回家再配不甜的白酒～完美」、「每次去有的話，都會買個3盒，太好吃了啦」。

另一派網友則認為，「很甜啊……為了血糖，不買了」、「半盒從去年吃到今年」、「超膩……而且在嘴裡感覺很久才化開」、「本人覺得太甜吃起來好膩，太不優了，不會再回購」、「這款甜到不行」、「夭壽甜！不喜歡，不會再買了」。

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