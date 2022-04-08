信用卡綁定「店員突唱名」！2小時後悲劇　她抖：太恐怖的巧合

▲賣場示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前到賣場購物，經店員推銷綁定APP，設定的過程中對方突然唱名，把她的卡號、末三碼等全大聲唸出來，怎料2小時後就收到4筆盜刷，讓她相當無奈，「真的覺得這也太巧合了。」

女網友前天在「爆廢公社」驚慌表示，「就在剛剛我的信用卡被盜刷4筆780元，立馬打電話掛失，也詢問為什麼會有這樣的事發生？人員說可能有人側拍，或者是使用網路外流。」

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聽完這番話，她瞬間回想到，兩個小時前才到大賣場買冷氣，「那時店員推用他們的APP，可以集點換披薩，我也沒多想，因為之前信用卡沒有綁定，就讓服務人員幫我用。」

▲離開賣場2小時後，信用卡就被盜刷了。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

在設定的時候，店員突然唱名她的卡號、末三碼還有使用期限，說是「我幫妳唸，這樣比較好打。」當下原po感覺有點怪怪的，但也沒多想，沒想到就發生盜刷的情況，她無奈直言，「不能說是不是某員工的關係，但我真的覺得這也太巧合，只能說下次還是自己來，不要讓別人碰......。」

事後，原po也有致電賣場，不過對方表示，無法處理什麼，因為盜刷不是他們家，只能告知員工，再加強訓練。對此，網友們也傻眼，紛紛回應「趕快投訴，順便去報警」、「員工是否有些欠缺教育，這是顧客的個資問題」、「調閱監視器，看當時有沒有人在附近，如果沒有人，那就是員工了」、「唸出來感覺是有偷錄音」、「店員怪怪的」。

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