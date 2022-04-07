蔡英文防疫會議僅找「綠營首長」　國民黨：搞小動作

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

針對總統蔡英文召開防疫策略會議卻僅邀民進黨籍的兩位直轄市首長引來爭議，國民黨文傳會副主委林家興6日表示，疫情逐漸升溫，應該是全民共同抗疫的時刻，但蔡英文卻只看顏色防疫，搞小動作，刻意忽略人口數排名前二高的新北市及台中市，難道疫情擴散會區分不同縣市執政者的黨籍嗎？

林家興表示，蔡英文臉書上刻意註明邀請「守護邊境防疫」的鄭文燦、 陳其邁，但邊境防疫與管制措施多為中央政府的職權，當地直轄市長少有置喙的餘地，刻意標註「守護邊境防疫」，根本是欲蓋彌彰，排除非民進黨執政縣市首長的意圖相當明顯，蔡英文應該向國人做清楚的說明與交代。

「國民黨防疫情，民進黨拚選情。」林家興指出，國民黨秉持理性專業，清明連假後第一天，醫療委員會即提出明確定義輕症、廣設加強版防疫旅館、各縣市廣設篩檢站、積極鼓勵接種疫苗、增購口服新冠病毒治療藥物等五點具體建議。

林家興說，朱立倫更進一步提出針對現有防疫政策，必須檢討調整的三大方向：走向開放關鍵在高齡第三劑、參考國外經驗規劃完整輕症病患分流、以及回應完整接種第三劑國人防疫規範是否鬆綁等。

林家興表示，當地方如新北市長侯友宜等皆大聲疾呼，要求蔡政府應儘速針對「在宅照護」模式訂定具體的執行指引，讓無症狀或輕症確診者能在宅照護，以減輕本土確診者暴增對於醫療體系的壓力時，蔡政府卻始終無動於衷，還在總統府防疫策略會議上搞小動作。

林家興指出，刻意排擠藍營或其他非綠營縣市首長的聲音與建議，讓多數縣市首長在防疫工作上遇到的困難以及希望中央協助處理的問題，難以在總統府層級的防疫策略會議上具體反映，令各界質疑這樣的防疫策略會議結論或共識，真能有效控制或解決當前國內疫情擴散的問題嗎？

林家興認為，國民黨要做負責任的在野黨來呼籲執政黨，防疫工作應該中央、地方一條心，防疫政策必須回歸科學理性，國外共存或清零的經驗都可借鏡，切莫故步自封、墨守成規，應該廣納各縣市首長在第一線面對疫情時的意見與建議，才能真正幫助國人儘快走出疫情擴散下的困境。