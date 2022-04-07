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雲林+2...確診足跡曝　北港朝天宮、老街、鴨肉羹入列

▲雲林縣新增2例本土確診個案、新增2例境外確診個案，並有兩名外縣市確診者進入雲林境內公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善今日直播說明雲林縣確診者案例狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增382例本土病例再創今年單日新高，其中雲林縣確診2例分別為案25581、案25590皆為10多歲男性；外縣市確診個案至雲林縣足跡2例案25443、案25670。

今日雲林縣新增本土確診個案案25581平時於斗六市上班，在連假期間返回外縣住家探親，4月2日於外縣市曾接觸診個案，4月5日自行使用快篩檢測陽性，自行前往外縣市醫院採檢，採檢PCR結果陽性，Ct值18.2，目前收治於外縣市醫院隔離治療。因該案匡列居家隔離1人。其足跡僅職場與家庭。

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▲雲林縣新增2例本土確診個案、新增2例境外確診個案，並有兩名外縣市確診者進入雲林境內公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣確診者案25581資料表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另名，案25590為高中生，居住斗六市，在4月2日有喉痛症狀4月5日因朋友(案24998)確診而被匡列為居家隔離，4月6日採檢PCR結果陽性，Ct值22.5，已安排於醫院隔離治療。因該案匡列居家隔離69人、自主健康管理2人。

案25590在4月3日曾涉足高風險場所，疫調回朔足跡，3月29至30日均到校上課；4月1日白天在學校，下午回到斗六曾到打工處15分鐘與便利商店、多那之咖啡購物斗六棒球場門市購物5分鐘，19:50-21:40在太平路LIMELIGHT SELECT SHOP兩小時；4月2日搭高鐵至外縣市；4月3日回到斗六吃宵夜；4月4日17:00-19:00於世紀撞球館、20:00-21:00在斗六棒球場外圍運動、23:00-00:00在早到晚到斗六店吃宵夜。

▲雲林縣新增2例本土確診個案、新增2例境外確診個案，並有兩名外縣市確診者進入雲林境內公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣確診者案25590資料表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣新增外縣市確診個案至縣內足跡2例，案25443（高雄市）為男性30多歲，到雲林參加朋友婚禮，4月2日曾到麥寮鄉立鼎商旅、嗑肉石鍋麥寮店，4月3日雲都商務飯店、五條港活海鮮川菜餐廳喜宴、阿忠師滷肉飯，均有戴口罩。

案25670(新北市)男性10多歲，到雲林找親戚，4月2日住宿斗六市華安大飯店；4月3日前往北港鎮遊玩，曾至北港朝天宮、北港老街、街尾鴨肉羹、北港圓仔湯後搭客運返回斗六，下午在斗六至美髮店、光南大批發晚餐於丸京燒肉用餐；4月4日至斗六市東市臭臭鍋用餐；4月5日都在華安大飯店；4月6日僅到麥當勞斗六民生店用餐，中午至診看診並領取快篩，返家後自行快篩檢測為陽性。

▲雲林縣新增2例本土確診個案、新增2例境外確診個案，並有兩名外縣市確診者進入雲林境內公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣確診者案25590疫調足跡表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局提醒，目前掌握地點皆已通知相關單位進行清消，呼籲鄉親，曾於高風險區活動、接觸史者可自行購買家用快篩試劑或至本縣6間衛生所(土庫、古坑、林內、二崙、麥寮和水林鄉衛生所)及本縣4大醫院(成大醫院斗六分院、雲林基督教醫院、若瑟醫院和中國醫藥大學北港附設醫院)進行抗原快篩。

▲雲林縣新增2例本土確診個案、新增2例境外確診個案，並有兩名外縣市確診者進入雲林境內公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣確診者案25590疫調足跡表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

若出現呼吸道等相關症狀，需做核酸檢測可前往6大醫院(台大醫院雲林分院、成大醫院斗六分院、雲林基督教醫院、若瑟醫院、雲林長庚醫院和中國醫藥大學北港附設醫院)進行PCR採檢。

▲雲林縣新增2例本土確診個案、新增2例境外確診個案，並有兩名外縣市確診者進入雲林境內公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲確診者案25443（高雄市）於雲林縣境內足跡表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣新增2例本土確診個案、新增2例境外確診個案，並有兩名外縣市確診者進入雲林境內公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲確診者案25670（新北市）於雲林縣境內足跡表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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