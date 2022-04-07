大甲媽明晚起駕後11間宮廟陸續出發　中市府籲：做好防疫5原則

▲台中市大甲媽明晚起駕後，還有11間宮廟陸續出發，市政府呼籲做好防疫5原則保平安。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府今天下午3點舉行防疫記者會，雖然新增4名確診個案，但都是在居家隔離中確診，因此沒有足跡與接觸者，至於明天晚上11點起駕遶境的大甲鎮瀾宮，廟方已以最高規格要求信眾做好防疫，市府民政局長吳世瑋表示，大甲媽遶境後，接著還有11間宮廟也會陸續遶境，希望信眾做好防疫5原則，讓遶境過程平安順利。

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台中市長盧秀燕強調，今日中央已公布本土確診個案382例，若加上境外移入總數超過500例，雖多數是輕症或無症狀，但還是不容輕忽，為保護學生健康安全，尤其是尚未施打疫苗或只施打兩劑疫苗的孩子們及教職員工，即日起至4月30日，台中市高中職以下學校暫停跨縣市畢業旅行、校外教學活動，後續將視疫情滾動檢討，判斷是否延長或調整，不便之處請民眾多包涵。

吳世瑋說，早在明晚大甲媽起駕之前，豐原武明山、大雅寶興宮都已完成遶境，東區樂成宮、烏日十八庄媽祖正在進行中，接著還有11間宮廟也會陸續展開，如果再加上苗栗白沙屯、雲林、彰化等宮廟，會有愈來愈多的信眾參加，更會增加染疫風險。

吳世瑋提出防疫5原則，希望信眾都能平安完成遶境，一、不鑽轎、不搶轎、全程佩戴口罩，二、三餐以盒裝供應，不能用自助式打菜，三、避免群聚休憩、不要進入廟內擠在一起，四、打滿3劑疫苗，五、每家宮廟都要提供現場直播。