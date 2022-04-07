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疫情中心估4月中旬爆社區流行　南投本周六續開假日接種站

▲南投縣228連假首日打疫苗送禮券，長者接種反應熱烈。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣本周末續於4大鄉鎮市開設假日接種站。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎本土疫情持續延燒，Omicron新型變異株本土感染人數單日暴增約計382例，依據中央疫情指揮中心估計，4月中旬將為疫情高峰期，並持續延燒2至3個月，恐造成社區流行大爆發；南投縣衛生局表示，將於假日在南投市等4大鄉鎮市開設疫苗接種站，呼籲所有符合資格但尚未接種新冠疫苗民眾儘速前往接種，保護自己和他人安全，共同守護社區。

縣府衛生局長陳南松表示，為鼓勵民眾接種疫苗，除全縣86家合約院所持續開設新冠疫苗接種門診，9日（六）分別在南投市慈濟南投聯絡處、埔里鎮綜合球場、草屯曾漢棋綜合醫院及竹山鎮慈濟竹山靜思堂開設疫苗接種站，方便休假的民眾接種疫苗。

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▲南投縣政府將續開假日疫苗接種站。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府將續開假日疫苗接種站。（圖／南投縣政府提供）

衛生局指出，本次以明信片及簡訊通知共計6萬2922人，請民眾接獲通知後至指定地點接種疫苗，符合接種資格者也可前往，另設籍南投縣65歲（原民55歲）以上長者贈送500元禮券活動，將在10日（日）截止；當日無法接種民眾，可透過「COVID-19疫苗防治一網通」查詢鄰近提供疫苗接種的合約醫療院所，持單前往。

陳南松提醒，Omicron新冠病毒傳播速度快，感染者99.8%為輕症或無症狀者，可傳染期約7至10天，請民眾務必做好自我健康管理，若有發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨癢等不適症狀，請儘速就醫，或洽詢南投縣政府衛生所防疫專線2220904。

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