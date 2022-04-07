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搶救泡水蒜頭　雲林第二監獄受刑人助蒜農解窘境

記者蔡佩旻／雲林報導

國產蒜頭在3月下旬陸續進入採收季，今年採收前遇上霪雨，造成土壤高濕度讓即將成熟的蒜頭全泡了水，球瓣因水份充沛極易裂開，蒜農雖冒雨搶收，連日來人力卻遠不足以搶救。縣長張麗善徵詢雲林第二監獄後，獲典獄長蔡景裕大力支持，今（7）日首調派11名受刑人下蒜田採收，之後將依蒜農需求加以安排協助。

▲雲林第二監獄今日首次調派11名受刑人下蒜田採收。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林第二監獄今日首次調派11名受刑人前往東勢鄉，下蒜田採收。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣近日為蒜田缺工問題所困，縣長張麗善近日連三次拜訪雲林第二監獄蔡景裕典獄長，希望請求監獄能夠支援人力協助蒜頭採收；而典獄長蔡景裕則大力支持，在縣府農業處輔導下，雲林縣農會即與第二監獄進行相關作業細節研商。

▲雲林第二監獄今日首次調派11名受刑人下蒜田採收。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蒜農隨手拔出一顆蒜頭指出，泡水的蒜球會從上面先爛心，蒜膜軟爛後蒜球爆開不成形，雖能賣但價低也無法久放。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林第二監獄並於今日首度調派11名同學協助雲林蒜頭採收，先支援缺乏人力比較嚴重的東勢地區蒜農，陸續由雲林縣農會與鄉鎮農會依蒜農需求，安排同學協助採收。縣長張麗善向農民說，農業季節性缺工的問題，縣府會盡最大的努力，來解決季節性缺工的問題。

雲林第二監獄何明哲科長表示，承蒙矯正署長官大力支持，快速協助審核獄方來積極辦理監外自主作業，以往都是以加工業人力為主，農業人力配合是二監首次辦理，因與身處農業縣市生活息息相關，同學們知道後都很高興搶著報名，能夠為地方與農民出一點力，非常有意義。

▲雲林第二監獄今日首次調派11名受刑人下蒜田採收。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善積極解決蒜田缺工問題，今日前往東勢鄉也向受刑人打氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

何明哲科長說明，符合出工條件的同學都是即將期滿假釋與在獄中表現極優也有意願主動報名來審核。在他們即將回歸社會之前的過渡階段，讓他們先適應工作，之後出監也能無縫接軌，馬上投入勞動力市場，且會發給「勞作金」，讓同學在監獄內生活不需要家人在寄錢進來，甚至有些同學存錢寄回家貼補家用。

一名林姓同學受訪表示，本身是西螺人，從小身處農業環境，對於農作一點都不陌生，得知有農民遇到困境能夠來協助就趕快報名。一邊流利剪下一顆顆蒜球，他也說，之前沒有做過農事，這次能有機會親身體驗農民的辛苦搶救農作物，很榮幸也很開心能來學習，也會珍惜。

▲雲林第二監獄今日首次調派11名受刑人下蒜田採收。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林姓受刑人受訪表示第一次下田體驗農作，很開心也很珍惜這次的機會。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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