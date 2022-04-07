台東兒少諮詢代表參與縣務會議　參與民主決策

▲台東縣第5屆新任兒少諮詢代表受邀出席縣務會議授證 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於7日擴大主管會報暨縣務會議邀請12位台東縣第5屆兒少代表列席，頒發兒少諮詢代表聘書、書包與專屬T恤，鼓勵兒少代表們勇於承擔，為兒少的權利表示意見，亦可透過縣務會議見習基本議事規則與流程，使兒少代表們更具有榮譽感與使命感。

縣長饒慶鈴表示，為實踐兒童權利公約之意涵與兒童及少年福利與權益保障法之精神，縣府每2年辦理1次兒少代表遴選，第5屆兒少諮詢代表任期自111年2月9日起至112年12月31日止，透過兒少諮詢代表的組成，使兒少的聲音被聽見。台東縣政府對兒少代表定期舉辦相關培力課程及交流活動，鼓勵兒少代表們自主定期召開會議討論兒少相關議題，並分組邀請兒少代表出(列)席「兒童及少年福利與權益促進委員會」及「兒童及少年事故傷害防制會議」，讓兒童及少年充份表達意見，參與民主政府政策決策。

社會處處長陳淑蘭則指出，縣府舉辦第5屆兒少諮詢代表遴選總計16名報名參與，依遴選計畫規定組成遴選委員會進行面試作業，參酌報名資料與口頭答詢之表現綜合評判，作為面試委員遴選參據，最終遴選出12名兒少諮詢代表，年齡約11歲至18歲，主要的背景分別為原住民、新住民、中低收入戶、單親家庭、身心障礙子女及一般家庭，關心議題有學校課綱資源、貧窮、兒童權益、兒童運動、人權、身心障礙者、家暴及情緒等問題不盡相同，後續將進行課程、工作坊、共識營等方式，培力引導兒童及少年學習彙整議題及表意能力，鼓勵其等為台東縣兒童及少年的權益發聲。