睽違14年！中華職棒5月底重回台東　5／14線上登記供鄉親索取

▲中華職棒5月底重回台東，5月14日開放線上登記供鄉親索取。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東鄉親有福了，2022年中華職棒上半年例行賽，中信兄弟5月24、25日安排在台東第一棒球場舉辦2場主場比賽，將與樂天桃猿進行2連戰，球團為感謝縣府長期培育優秀棒球好手與提供優質的比賽場地，讓選手可以在鄉親面前一展球技，也將特別回饋每場2,000張，共4,000張內野票券授權縣府全權分配。

縣府教育處表示，除扣除分配縣內25所學校的基層棒球隊師生，包含各國中小、高中職與台東大學等棒球隊教練、校長及1名行政人員及球隊學生共760張，其餘3,240張將分2場次全數回饋台東縣民，並於5月14日上午9點起開放台東縣政府官網及教育處網站「2022中華職棒重返台東索票系統」供鄉親線上登記索取。



教育處指出，台東第一棒球場內野共計3,100座位，外野則為無對號開放階梯式場域約可容納2,000人，球迷可上中信兄弟售票網購買外，中信兄弟球團也回饋台東縣政府4,000張內野票券，中信兄弟售票系統自3月21日中午12:30開放「季賽會員」購買，3月23 日中午12:30全面開放一般民眾購票，中信兄弟可販售內野1,100座位及外野約2,000名。截至目前為止兄弟售票官網內野已全數完售，僅剩外野開放售票，目前坊間所購得票券係球迷自兄弟官網購買，並非縣府釋出之票券，請民眾放心且勿妄加猜測。



教育處進一步說明，縣府將自5月14日(星期六)上午9點起到15日下午6點止，開放身份證字號V開頭及設籍台東的民眾上網免費登記索取兌換票券序號（每組身分證字號可索2張票），額滿為止，索取方式請民眾上網選擇比賽日期場次及票券張數，再登錄個人資料送出，索票成功會給一組序號，民眾可以截圖，拍照或抄錄，並於當日比賽下午2點起在第一棒球場憑序號及身份證證明文件兌換票卷，想入場感受棒球賽事的民眾手腳要快。



索票連結屆時公布在台東縣政府官網及教育處網站「2022中華職棒重返台東索票系統」，並於4月26日台東縣政府與中信兄弟球團共同在台東召開聯合記者會將詳細說明。賽事如因疫情閉門比賽，則該索取的序號或兌換票券將直接作廢，如當日因雨延賽，可持已兌換的票券至中信兄弟球團指定之延賽場次觀看比賽。