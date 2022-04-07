校安風水師！台東警實施校園安全環境總體檢

▲台東縣警察局「校安風水師」結合各級學校實施校園安全環境總體檢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局為維護本縣各級學校校園安全，基於「環境設計預防犯罪」的觀念，使學生能在安心的環境中學習，「校安風水師」團隊主動聯繫各級學校實施「校園環境安全」總體檢工作。



台東縣警察局於日前由少年警察隊、分局偵查隊及分駐（派出）所員警所組成的「校安風水師」團隊，分區指派專人到縣內129所學校執行訪視聯繫，並全面檢視監錄系統鏡頭5,544支、照明設備2,806座等校園安全設備妥善率及召開座談會，會中由員警及校方依檢測情形及當地治安狀況進行討論並取得共識，齊心為學生打造一條安全往返家(校)園的路。

為有效強化維護校園安全，台東縣警察局除賡續派員執行校園環境安全檢測、訪視聯繫及召開座談會外，亦有規劃執行「校外賃居處所安全輔導訪視」、「校園法治教育宣導」及建立「學校周邊治安斑點圖」等工作；另為積極防處毒品、不良幫派勢力入侵校園，更將全縣校園周邊學生易聚集(滋事)熱點共計218處列入巡邏路線，並加強運用民力擴大巡查密度，以降低學生曝險機率，且致力於強化團隊聯繫機制，整合各項資源及力量，期藉由結合學校、社區及警察的力量，有效嚇阻不法，共同建構「健康安全」的校園。