　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

劉櫂豪要求台鐵組織改革安全第一　確保東部運輸權益

▲劉櫂豪要求交通部台鐵組織改革安全第一。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲劉櫂豪要求交通部台鐵組織改革安全第一。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪7日於立法院交通委員會質詢交通部王國材部長，針對台鐵公司化組織改革，強烈要求交通部重視各界對營運安全的期待，安全第一，並要求交通部承諾台鐵公司化必須確保東部現有鐵路運輸，確保東部民眾的權益，持續提升整體東部運能，並重視組改後員工權益的保障。

劉櫂豪說明，交通部期望透過台鐵公司化改革，現有資產能活化，人員的進用更多樣化，藉以提升台鐵整體效能，而台鐵組改民眾最關心的是安全營運，要求交通部，在組改過程中必須做好營運安全。另外，公司化也必須確保現有員工權益。王國材部長說明，過去台鐵進用人員必須一路從基層做起，組織文化無法徹底改善，公司化後組織更有彈性，將於不同層級設置營運安全機構，且在人員招募上，採從業人員制度，可直接招考主管，引進更多安全管理人才，改造組織文化。

劉櫂豪特別強調，台鐵公司化改革後，要求整體效能提升，但過去台鐵擔任的公益性公共運輸任務，有偏遠虧損路線的經營，這都關乎偏鄉居民的交通權益，以台東為例，劉櫂豪要求公司化後東部運輸絕對不能打折扣，交通部應具體承諾保障東部地區民眾，搭乘公共運輸的權益，也應持續提升整體東部運能。交通部王國材部長，允諾絕對會來辦理。

►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可

ET快訊
本島有淨土！　1縣市「堅守0確診」驚呆一票人
快訊／台北市議會司機確診！　逾10人急篩檢
快訊／基隆+41海量足跡曝！　長榮酒店、星巴克、秀泰影城
快訊／基隆市府開第一槍！　明起分流居家辦公
快訊／周杰倫突PO「手腕插針急救照」　疑心臟出問題
快訊／他隱匿足跡去台中婚宴釀高雄3場所群聚！　被罰錢了
快訊／北市最新足跡！　唐吉訶德、養身館、陪席酒吧、錢櫃
快訊／新北市停課標準曝！「1班1確診、1校2班停課」
快訊／確診6天後病況曝光！　最多人「有這症狀」
快訊／高雄3酒店燒62例！　市府急發6000↑細胞簡訊
快訊／新北最新足跡！　大遠百、麥當勞、火鍋店、快炒店
快訊／新北市+111「分布17區」　Ct值最低在三重
快訊／高雄82處海量足跡曝！　家樂福、大遠百、IKEA
快訊／鬆綁停課標準　陳時中：快篩取代停課「很多人染疫只好停」
快訊／桃園+27！增3條不明感染鏈　已有5案例確診
快訊／王喜回家了！　「早已原諒捅傷我的工作人員」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大同108舊城再生基地　山林共生共好系列展

防汛提前整備　竹市啟動清淤、下水道、GIS控管三計畫

劉櫂豪要求台鐵組織改革安全第一　確保東部運輸權益

睽違14年！中華職棒5月底重回台東　5／14線上登記供鄉親索取

校安風水師！台東警實施校園安全環境總體檢

縣道159線新港月眉段　「測速+闖紅燈」照相桿4月下旬啟用

台南安平警新任所長及偵查隊長走馬上任　立破槍毒展新象

確保75+長者行車安全　埔榮醫院提供高齡駕駛認知功能測驗

台南新營疑天然氣外洩　天然氣公司搶修中

嘉基64周年院慶活動　打造為愛傳承關懷延續

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

連假物流司機紙箱「整疊拋」　貨物扔進車倒成堆引正反論戰

許維恩凍卵完痛爆吼：把我丟在家！　王家梁投降「現在洗車都有陰影」

VIVIZ重現GFRIEND《時間流逝》逼哭泫雅　隊長所願100%命中選曲：你們的身後有我

聽到關鍵字「走」變小白兔　激動法鬥助跑飛越超矮門檻

安孝燮床戲「搬運金世正3次」XD　狂吻後脫襯衫床咚...大結局太甜！

大同108舊城再生基地　山林共生共好系列展

防汛提前整備　竹市啟動清淤、下水道、GIS控管三計畫

劉櫂豪要求台鐵組織改革安全第一　確保東部運輸權益

睽違14年！中華職棒5月底重回台東　5／14線上登記供鄉親索取

校安風水師！台東警實施校園安全環境總體檢

縣道159線新港月眉段　「測速+闖紅燈」照相桿4月下旬啟用

台南安平警新任所長及偵查隊長走馬上任　立破槍毒展新象

確保75+長者行車安全　埔榮醫院提供高齡駕駛認知功能測驗

台南新營疑天然氣外洩　天然氣公司搶修中

嘉基64周年院慶活動　打造為愛傳承關懷延續

修法通殺！建案行銷戴緊箍咒　常見話術通通列管

基隆12條傳播鏈！還有12人感染源不明　林右昌疾呼：出來篩檢

索沙二軍首戰對兄弟飆速147　呂彥青先發4局失1分

指甲長出「詭異褐線」伴10年！她檢查才知是罕見皮膚癌

本土2640染疫「確診地圖一次看」　它穩坐最強淨土：台灣的心臟

屏東+5！小琉球民宿主人染疫　7天全島13處足跡曝

「交屋多繳220萬！」憂第二戶限貸令　換屋族求央行手下留情

快訊／疫情燒進台北市議會！公務車司機確診　辦公室逾10人急快篩

大同108舊城再生基地　山林共生共好系列展

花蓮「奧斯卡群聚」爆發！10人曾在這兩天去餐廳　傳播鏈還外溢

超胸女完勝現任！前男友死盯壯觀巨球　％％興奮爆表關鍵曝

地方熱門新聞

快訊／桃園新增20+　市府下午召開記者會

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

新北家族墓遭人闖入　骨灰罈全砸爛

台南市府決定捷運採用高架單軌系統交通部全力支持

三和國小春分插秧　實踐新北SDGs核心目標

聽障女饑餓難耐到警所求援警助安置

屏東三大日音樂節8日開唱　四大天后接力登場

欠罰款、稅金新車被「禁動」後繳清

國民黨議員初選參選人姚正玉競選看板遭殃

詐騙老婦為子代墊貨款　男沿途變裝逃仍被逮

國道疑不滿警車「剪車」竟尾隨反剪擋車

女童走失大哭　警安撫「看貓咪」帶回派出所

確診女老師頭份吃飯　衛生局匡列20人

人妻護理師與人夫上摩鐵被「抓猴」判賠20萬元

更多熱門

相關新聞

中華職棒重回台東　5/14開放線上登記

中華職棒重回台東　5/14開放線上登記

台東鄉親有福了，2022年中華職棒上半年例行賽，中信兄弟5月24、25日安排在台東第一棒球場舉辦2場主場比賽，將與樂天桃猿進行2連戰，球團為感謝縣府長期培育優秀棒球好手與提供優質的比賽場地，讓選手可以在鄉親面前一展球技，也將特別回饋每場2,000張，共4,000張內野票券授權縣府全權分配。

台東警實施校園安全環境總體檢

台東警實施校園安全環境總體檢

台東公布外縣市確診者足跡：飯店、公墓、釣魚場

台東公布外縣市確診者足跡：飯店、公墓、釣魚場

勞動節台鐵萬人休假　恐沒火車搭

勞動節台鐵萬人休假　恐沒火車搭

太魯閣案後　台鐵違法件數創新高

太魯閣案後　台鐵違法件數創新高

關鍵字：

台鐵 劉櫂豪 台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳今天病例500+、本土達380　陳時中證實

廖老大8.72秒擊敗他！　杰尼龜「不演了」凌晨發片

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

飆531例！全場淡定　驚曝「1數據炸了」才要怕

快訊／確診破500！本土暴增382例「續創新高」

基隆讀大學回屏東確診！足跡「都在家」幫QQ

醫曝「陰莖平均尺寸」　教你靠1招變長2.5公分！

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

自爆交往韓團成員「被酸長得醜」　小S節目班底親回應！

已婚男確診足跡曝！5天內到女同事家8次

Land Rover違停　消防車直接撞開

校園師生染疫頻傳　北市規劃：4行政區淪陷「全市停課」

更多

最夯影音

更多
打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！
老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面