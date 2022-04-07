劉櫂豪要求台鐵組織改革安全第一　確保東部運輸權益

▲劉櫂豪要求交通部台鐵組織改革安全第一。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪7日於立法院交通委員會質詢交通部王國材部長，針對台鐵公司化組織改革，強烈要求交通部重視各界對營運安全的期待，安全第一，並要求交通部承諾台鐵公司化必須確保東部現有鐵路運輸，確保東部民眾的權益，持續提升整體東部運能，並重視組改後員工權益的保障。

劉櫂豪說明，交通部期望透過台鐵公司化改革，現有資產能活化，人員的進用更多樣化，藉以提升台鐵整體效能，而台鐵組改民眾最關心的是安全營運，要求交通部，在組改過程中必須做好營運安全。另外，公司化也必須確保現有員工權益。王國材部長說明，過去台鐵進用人員必須一路從基層做起，組織文化無法徹底改善，公司化後組織更有彈性，將於不同層級設置營運安全機構，且在人員招募上，採從業人員制度，可直接招考主管，引進更多安全管理人才，改造組織文化。

劉櫂豪特別強調，台鐵公司化改革後，要求整體效能提升，但過去台鐵擔任的公益性公共運輸任務，有偏遠虧損路線的經營，這都關乎偏鄉居民的交通權益，以台東為例，劉櫂豪要求公司化後東部運輸絕對不能打折扣，交通部應具體承諾保障東部地區民眾，搭乘公共運輸的權益，也應持續提升整體東部運能。交通部王國材部長，允諾絕對會來辦理。