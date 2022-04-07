幫香港男網友治病　台東警與行員聯手攔詐

▲女子遭遇詐騙，關警與行員聯手攔詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「這是詐騙啦」！於日前，台東縣關山鎮有位女子至關山鎮農會信用部，欲匯款新台幣14萬元，行員機警詢問其用途，只見女子緊張的說「這是要匯給香港男性網友的醫療費用」，行員立即去電關山派出所請員警前來了解；就在員警與行員的苦勸及拿出案例說明下，戳破這個愛情泡泡，女子這才醒悟，並打消匯款念頭。離開時還一再感謝大家，守住她的所有財產。

日前，有位女子神情慌張地至關山鎮農會信用部，對著行員說「要匯款新台幣十四萬元至香港」，行員一聽心中覺得有異，遂機警地詢問匯款用途，女子稱「香港男性網友因被人毆打急需醫藥費，所以才匯款」。行員聽到「網友」關鍵字，想到員警宣導的「網路情人」詐騙手法，便立即通報關山派出所派員前往關懷。

女子面對員警及行員的詢問，起先還感到有些煩躁，但員警不厭其煩的向她說明一個個受騙案例後，女子還是有些懷疑，並去電男性網友告知警察及行員說這是詐騙，男網友便立即掛掉電話，而且再也不接聽，女子這才大夢初醒，原來自己險些遭詐！就在關山鎮農會行員的機警及警察苦口婆心的勸導下，順利攔阻這起「網路情人」詐騙案。女子在被戳破網路愛情泡泡後雖然感到傷心，但也一再感謝員警及行員，讓她沒有人財兩失。