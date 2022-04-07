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各縣市試辦輕症者在家照顧　鄭文燦：下週召開責任醫院會議討論

▲針對輕症是否在家照顧，衛福部請各縣市政府試辦，桃園市長鄭文燦表示，市府下週會召開11家責任醫院討論。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對輕症是否在家照顧，衛福部請各縣市政府試辦，桃園市長鄭文燦表示，市府下週會召開11家責任醫院討論。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對疫情呈現多點爆發，衛福部長陳時中在立法院答詢時曾提及輕症在家照顧，並徵求各縣市府試辦，對此，桃園市長鄭文燦7日表示，市府會規劃輕症在家照顧方案，會由責任醫院來照顧，下週會召開11家責任醫院會議討論，也會確定責任病床數是否已到位；此外，鄭文燦認為，他傾向輕症和重症要分流，以減少醫院的負擔。

鄭文燦指出，輕症在家照顧方案，會由責任醫院分區來照顧。市府目前會在下週召開11家責任醫院會議，以確定責任病床數是否已經全部都到位；新的防疫模式需要醫院做哪些配合，也會在責任醫院聯防會議做處理。

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鄭文燦認為，個人是贊成輕症和重症要分流，以減少醫院的負擔。在家照顧的部分，當然是限定比較沒有風險的，如果說是長者，或者有其他重大疾病，仍然需要到醫院去照顧。

▲輕症是否在家照顧？桃園市長鄭文燦與衛生局長王文彥對此都表示，市府下週會召開責任醫院討論。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲輕症是否在家照顧？桃園市長鄭文燦與衛生局長王文彥對此都表示，市府下週會召開責任醫院討論。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局長王文彥補充，桃園市11家責任醫院一直都有聯防，也就是聯合的看護確診者。下週二市府會討論一個模式出來，此模式大概分成三大類：最嚴重的病患看顧，這種病房數量一定要足夠，包括ICU、還有所有的戰備物資；第二部分包括準備一家加強型的防疫旅館，醫護團隊會進駐，這是第二層；最後一層大概如果病例更多時候，會採居家隔離醫療，當然需要遠距醫療，必須透過分區，每一區有一個責任醫院，24小時可透過視訊聯絡看診。

王文彥強調，會在第一時間掌握，將重症患者轉到需要的負責醫院，這是初步的構想，這個構想會在下禮拜，最快兩週內全部完成。

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