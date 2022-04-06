廢棄物上萬噸！美福倉儲大火空汙罰500萬　區公所協調賠償作業

▲桃園市蘆竹區美福倉儲大火，造成附近鄰里長達3週以上空氣污染。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市3月份陸續發生大型倉儲大火意外，其中釀成空汙部分，市長鄭文燦6日在市政會議上表示，有關美福倉儲火災後續工作，業者已進行後續火場廢棄物清理作業，環保局會協助監督，空汙部分除依照規定最高額500萬元裁罰外，剩餘空汙賠償問題已要求區公所做對口與業者協商賠償事宜，楊梅家樂福物流中心也比照辦理。

鄭文燦指出，有關蘆竹美福倉儲後續處理，目前業者正進行火場廢棄物清運工作，必須按照環保局提出廢棄物清理計劃書完成清運工作，由於數量非常龐大將近一萬公噸，環保局將協助監督，在確保火場結構安全情況下盡速完成。空污部分，市府以空污處罰規定的最高額新台幣500萬元進行裁罰。

▲針對美福倉儲大火釀成空汙部分，市府責成蘆竹區公所與業者對口，針對周邊17個里分級協商賠償事宜。（資料照／翻攝自桃園市議員褚春來臉書）

有關賠償部分，包括有美福倉儲與家樂福楊梅物流中心等，鄭文燦強調，火警發生時即要求蘆竹、楊梅區公所作為對口與業者接洽，並請環保局協助，美福倉儲周邊的17個里將依空污分級模型，由蘆竹區公所協商空汙賠償事宜；另家樂福楊梅物流中心則由楊梅區公所負責，針對周邊學校、社區與農業損失協商空汙賠償部分。

▲桃園市家樂福楊梅物流中心大火，市府已要求區公所與業者協商，針對鄰近學校、社區與農損部分協調。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

此外，市府已完成大型倉儲清查工作，目前桃園共有76座大型倉儲，針對大型倉儲密閉式特殊設計，火災時容易產生大量濃煙，不利消防人員進行搶救，高溫悶燒也會造成很大損失，消防局建議大型倉儲必須做防火區劃以避免火災擴大延燒，後續將發函消防署與營建署，建議中央修改建築法與消防法。市府也將針對結構性過強的大型工業火災進行研議，以提升救災實務工作之效益。

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