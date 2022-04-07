「救命！我爬不起來」桃園婦深夜困泥淖7小時　警消合力救援

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓婦人7日凌晨被發現陷入桃園區偏僻農田泥淖中，民眾聽到疑似呼救聲卻找不到人後報警處理，桃園警方會同消防人員四處尋找，果然在莊二街附近稻田發現身陷爛泥中的李姓婦人、以微弱聲音「救命！我爬不起來」，警消合力踏入爛泥中將體力耗盡的李婦拉出，趕緊送醫治療，所幸僅體力透支並無大礙，李婦家人獲悉後對警消及時幫忙，感激不已。

▲李姓婦人7日凌晨在桃園區偏僻農田疑似迷途，陷入泥淖中無法動彈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李姓婦人7日凌晨在桃園區偏僻農田疑似迷途陷入泥淖連連呼救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，今天凌晨3時50分許，有民眾報案位於桃園區莊二街附近傳來呼救聲，但因夜色昏暗看不到呼救處，因此向同安派出所報案處理，警員楊榮輝、陳政傑、劉韋志與蕭真宜趕往現場查看，針對周邊搜查時，果然聽見微弱呼救聲，後來在擴大搜索範圍，果然發現在爛泥中有婦人揮手「救命！我爬不起來」。

▲桃園市李姓婦人7日凌晨在桃園區偏僻農田疑似迷途陷入泥淖，警消合力將其救出送醫觀察，但腿部都是爛泥。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警見狀會同趕來的消防人員他入深及膝蓋爛泥中將63歲的李姓婦人拉出，因最近連續大雨導致農田四周都是爛泥，李婦疑似迷途陷入爛泥中，因體力不支無法掙脫爛泥，才在爛泥中呼救。

桃園消防分隊人員以長背板將李婦脫離爛泥中，再拉至路旁讓其休息，確認身分後通知家人到醫院照顧，所幸李婦僅體力透支，其餘並無大礙，家人透露，一早李婦外出散步，但遲遲未見返回，已向警方通報協尋，李婦疑似沿著田埂散步，未料卻意外陷入爛泥，所幸警消合力救援，讓其有驚無險、平安歸來。

【更多新聞】

►快訊／桃園+17確診足跡曝光 路易莎、麥當勞、壽山高中入列

►桃園+17 5大傳播鍊再增13例 另4例感染源不明

►廢棄物上萬噸！美福倉儲大火空汙罰500萬 區公所協調賠償作業