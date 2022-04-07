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桃園溝渠變恐怖橘紅色！　酵素製造廠納米亞幹的...最高罰300萬

▲桃園市政府環保局6日接獲民眾陳情，蘆竹區長興路三段附近溝渠竟成為紅橘色，稽查人員7日到場勘查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府環保局6日接獲民眾陳情，蘆竹區長興路三段附近溝渠竟成為紅橘色，稽查人員7日到場勘查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府環保局6日接獲民眾陳情指稱，蘆竹區長興路三段溝渠竟變為恐怖的橘紅色污水，環保局稽查人員7日上午趕往稽查，循線發現某食品加工廠將清洗原物料桶槽廢水偷排至溝渠內，稽查人員勘驗後依違反水汙法第30條告發，業者恐面臨最高300萬元罰鍰。環保局呼籲業者勿心存僥倖，民眾若發現污染情形，可撥打公害報案專線0800-066666或03-3354943通報。

▲桃園市政府環保局稽查人員今天上午到蘆竹區長興路三段附近溝渠稽查採樣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府環保局稽查人員今天上午到蘆竹區長興路三段附近溝渠稽查採樣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

環保局指出，昨天接獲民眾檢舉後至蘆竹區長興路三段陳情地點溝渠稽查，發現溝渠水色為紅橘色，經現場檢測後，其水質為中性且水溫正常，並未檢出銅、鎳等重金屬成分。後至溝渠上游沿線稽查5家公司，最後在那米亞公司後方防火巷發現有管線異常排放橘紅色廢水，經採樣後水質為酸性，確認為污染事件元凶。

▲桃園市政府環保局稽查人員今天到蘆竹區長興路三段附近溝渠採樣，確認納米亞公司為排放廢水元凶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府環保局稽查人員今天到蘆竹區長興路三段附近溝渠採樣採檢測水質，確認納米亞公司為排放廢水元凶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

環保局調查，納米亞工廠主要產品為食用酵素製造，利用清明連假音製造程序異常，上班日時員工以檸檬酸清洗物料桶所沾黏食用酵素後，逕將清洗汙水排至廠外溝渠，以致造成橘紅色廢水污染溝渠。環保局已依違反水污法第30條規定開單告發，處3萬元以上300萬元以下罰鍰，也立即要求業者進行溝渠清理，並限期改善。

環保局呼籲，業者勿心存僥倖，民眾若發現污染情事，可撥打公害報案專線0800-066666或（03）335－4943通報，稽查人員將立即趕往稽查，以遏止污染情形持續發生。

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