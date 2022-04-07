桃園+27！新增3條不明感染鏈　已有5案例確診...校園採檢全陰

▲0407桃園防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

桃園今（7）日本土個案新增27例，其中既有傳染鏈新增11例，包括大潭電廠1例、網購凡美工作室6例、柔道場4例，外縣市接觸者增加11人，以及出現3條不明感染鏈，共5例。

中央今天公布的資料桃園為28例，其中1例後改列外縣市，系統更新不及，因此與桃園市政府公布的27例不同。桃園市長鄭文燦強調，既有傳播鏈包括大潭電廠、凡美工作室、柔道場共新增11例，皆為居隔期間陰轉陽，無社區風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外縣市接觸者則分為6案共11人，包括雙北1例、新北家庭聚餐4例、外縣市案23123的接觸者2例、新竹某職場1例、彰化某職場1例，台北案25247的接觸者2例，同樣為居隔期滿或是居隔期間轉為陽性。

另外，獨立的3條傳播鏈新增5人，第1條為案23796的同住家屬增3人確診，尚未釐清感染源，屬獨立個案；第2條為八德區公所某員工快篩陰性，隔日PCR採撿陽性確診，Ct值32，已匡列189人做PCR採檢，其中親密接觸者5人居家隔離、同樓44人自主健康管理、140名同事自主健康監測，4/11全數再採一次；第3條為某職場員工案25684，快篩陽性。

學校部分，新竹個案25683就讀之經國幼兒園，全班共117人採檢後全數陰性，大園國小133人、健行科大50人同樣採檢全陰。龜山科技大廠318人採檢後也全數陰性，無新增個案。

最後，鄭文燦表示，社區內恐已有不明感染源傳播，或是無症狀感染者，雖然桃園疫苗覆蓋率屬6都最高，還是要呼籲桃園市民盡快接種3劑疫苗，為了提高長者疫苗施打率，也持續發放禮券，避免重症、增加保護力。