桃園23校停課35師生確診！5條傳播鏈今+11　持續擴大匡列採檢

▲桃園市府5日舉行疫情記者會，針對今天新增11例本土個案由副市長李憲明說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府今天下午召開防疫專案會議，副市長李憲明表示，今天桃市新增11例本土確診個案，其中學校方面已有23所學校停課、35名師生確診，其中有3所學校匡列居隔者即將期滿，並將於6日復課，市府聘請督學明天吩咐停課學校訪視，以「停課不停學」實施情形，持續協助停課學校落實線上教學。

李憲明指出，根據中央流行疫情指揮中心今天公布，桃市新增11例本土個案（案24780至案24786、案24789、24867、24908、24909），有8例境外移入個案，年齡介於10歲以下至60多歲，目前桃市累計確診案例2,359人，居家隔離人數則有2,329人，桃市社區採檢站從今年1月至今已累計已採檢13萬6,128人，單日則採檢1,536人。

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至於學校方面，李憲明說，桃園有17所學校、2所幼兒園與4所補習班共23校出現35例確診個案，分別為29位學生、6位老師，其中包括復旦高中、大業國小、東勢國小等3所學校匡列居隔者即將期滿，將於明（6）日復課，市府教育局將聘任督學明天分赴停課高國中小，訪視「停課不停學」實施情形，協助停課學校落實線上教學。

▲桃園市府5日舉行疫情記者會，市府衛生局長王文彥說明桃市5條主要傳播鏈衍伸個案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局局長王文彥補充，今天新增確診個案有5條疫情傳播鏈，大潭電廠與舞蹈教室2條傳播鏈，目前確診個案數分別為28人及9人，今天皆無新增個案，顯一疫情逐漸收歛中。第三條傳播鏈為桃園市某銀行群聚感染事件，為基隆海洋大學體育老師案衍伸個案，市府已針對該銀行相關29人擴大匡列採檢居隔，今日新增6人確診（案24781至24786），CT值19至30。

第四條為新北市柔道老師相關個案，新增1例確診個案（案24908），為桃園某高中柔道教練接觸者案24416之父親，已匡列居隔，Ct值為15；第五條為凡美網拍電商工作室相關個案，新增2例（案24780及案24867），為網路電商延伸至幼兒園案23912之母親及妹妹，為居隔中個案由陰轉陽，對社區影響較小。

王文彥還說，今天另有2例零星個案，包括案24909為新北確診個案（案24847）之親友，因接觸而確診；案24789為台北市某產險公司人員，客戶為台北確診者（案24538），經自行快篩陽性，至醫院採檢後確診，已匡列其接觸者3人居隔及採檢。

王文彥強調，今天新增個案除2例零星個案外，皆為已知匡列隔離採檢對象，市府在不限縮生活條件下，持續採取擴大匡列採檢方式，減緩疫情發展速度，籲請民眾配合做好戴口罩、維持社交距離等防疫規範，明（6）日為連假收假日，一般公司行號或大型單位員工，如曾遠遊或參加大型集會，回到辦公場所或家庭前，可先進行快篩，或是拉大社交距離、不要聚餐，在未來關鍵的3-4天內，共同做好防疫準備。

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