「清零、共存不是選擇題」　邱顯智：要求現在選一個，不是笨就是壞

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

本土疫情延燒，而近期雙北首長都指出防疫措施不夠明確，中央應盡速定調要「共存」還是「清零」，對此，立委邱顯智表示，台灣防疫從清零走向共存，社會已有共識，清零、共存不是選擇題，「要求你現在馬上選一個，不是笨就是壞！」

日前立院傳出確診足跡，邱顯智表示，昨天自己與辦公室同仁陸續接受PCR採檢，目前都是陰性，謝謝辛苦聯絡的台北市衛生局同仁。辦公室已經啟動分流辦公、遠距辦公等機制，如指揮中心、衛生局有進一步防疫措施，隨時配合調整。

邱顯智表示，如果立院疫情擴大，之前測試過的遠端投票、質詢，能不能運用到法案審查、黨團協商等議事程序，各政黨能不能支持？這都是立法院要做好準備的部分。他也呼籲，還沒打疫苗的朋友，趕快打，「還沒打第三劑的朋友，趕快打！身邊有人還沒打，請拖/託他趕快去打！」

對於近期熱議的「共存」、「清零」議題，邱顯智指出，清零、共存不是選擇題，「要求你現在馬上選一個，不是笨就是壞！」，邱表示，台灣防疫從清零走向共存，社會已有共識，但不是馬上放飛。最重要的是，讓疫苗施打率跟上、讓醫療資源調控上軌道，才能走一步放一步。