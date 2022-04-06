台波國會聯誼會成立　游錫堃今年訪歐洲行程擬納入波蘭

▲立法院「台灣與波蘭國會友好聯誼會」成立大會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣波蘭關係深化，民進黨立委林靜儀6日上午發起成立立法院「台灣與波蘭國會友好聯誼會」，共有40名民進黨與無黨籍立委加入。立法院秘書長林志嘉會中透露，波蘭經歷外族統治、民主轉型，和台灣非常相似，立法院長游錫堃今年規劃回訪捷克議長，訪問行程也考慮訪問波蘭，盼委員們共襄盛舉。

林靜儀表示，在上一任立委任期間曾到訪波蘭，雙方建立深厚情誼，儘管這兩年因防疫關係、較難有實質的互訪交流，但希望藉台灣與波蘭國會友好聯誼會的成立，讓兩國在經貿、法規、政策、文化議題上能更緊密連結，並期待未來疫情穩定後，儘早有更多國家和國家間的交流。

台波國會友好聯誼會榮譽會長、立法院副院長蔡其昌笑說，2018年受波蘭國會副議長之邀赴波蘭訪問，有鑒於波蘭和台灣間已經多年未有正式訪問團，因此組了8位委員的訪團前往波蘭，讓他對波蘭「充滿驚奇和肯定」，且當時是直接在華沙機場盛大迎接，感受到波蘭對台灣非常友善，當下就約定往後每年要派團互訪，固定性、常態性深化兩國友誼和交往，「友誼的種子一但種下，就很難因外在因素拔除！」

蔡其昌強調，波蘭是台灣在歐洲重要盟友，希望「一棒接一棒、友誼長存」，盼今日的友好聯誼會可以繼續扮演經貿、教育、文化等全面交流的深化，雙邊能夠建立50年、100年的深厚交情。

波蘭駐台大使高則叡（Cyryl Jacek Kozaczewski）表示，「台灣與波蘭國會友好聯誼會」展現對於台波兩國國會關係深化的支持，在疫情的困難時刻，台灣和波蘭互相幫助，現今俄烏戰爭情勢下，台灣也是波蘭最大的盟友之一，目前烏克蘭難民人數已經高達250萬，波蘭歡迎來自各界的物資和善心，而在人道救難初期，台灣就提供了許多的物資，非常感謝台灣各界包括立法院、外交部發起捐贈活動。

高則叡說，希望讓台灣國會更認識波蘭在國際上所扮演的角色，波蘭國會有聲勢浩大的友台小組，波蘭是台灣很好的盟友，雙方可以通力合作，他也提到，4月17日波蘭台北辦事處將與台灣外交部、文化部、台北愛樂文教基金會合辦「為烏克蘭祈福」慈善音樂會，近期波蘭也將派經貿代表來台研商合作事項。