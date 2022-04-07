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本土+380確診！政府的防疫金句　哪句最經典？

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／綜合報導

國內新冠肺炎確診病例自4月起單日持續破百，衛福部長陳時中7日面對立委質詢時證實今本土達380例，加上境外更超過500例。面對連日染疫數據不斷衝破新高，有網友就在PTT上發問，「疫情金句那個最經典？」

台灣疫情延燒，政府的下一步防疫測選擇清零還是與病毒共存備受關注。目前總統蔡英文已定調未來防疫政策以「減災」為目標，陳時中今則進一步透露輕症在宅照護的相關指引修訂中，另也會徵求地方政府意願、採縣市試辦。

陳時中指出，輕症在宅治療可能的問題方向包含住宅條件與社區情況為何，關懷中心如何提供更好的關懷服務以免確診者生活遭遇困難，更重要的是架構遠距醫療平台，若有醫療需求時可供諮詢，病況加重時可立即轉介住院。

有網友在PTT上表示，這兩年來大家每天提心吊膽看著資訊，現在全世界幾乎都已經不再因為疫情所困，這些時間來，台灣政府那個防疫金句最經典？

其他人紛紛回應「粗暴言論，大可不必」、「我難道就不能說錯一句話？」、「柯文哲：我來做也不會差太多」、「怎麼不早說」、「不要太不滿」。不過，最多人提到的，還是「看好了世界」、「世界怎麼跟得上台灣」。

「看好了世界」是在全台升至三級警戒時，有網友為了激勵人心而在推特寫下的話，但最終台灣並沒有在兩週內解除三級警戒；另外，「世界怎麼跟得上台灣」，則是國民黨立委吳斯懷去年質詢疫苗採購相關問題時，指揮官陳時中做的回應。

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