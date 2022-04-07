雇主移工齊心防疫　台南市艾羅榮獲全國模範移工

▲台南市勞工局長王鑫基，表揚榮獲全國模範移工的台南市移工艾羅。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市移工艾羅（EVANGELISTA ARIEL SANCHEZ）榮獲勞動部全國模範移工之一，為公開表揚優秀移工對臺灣社會之貢獻，促進勞雇雙方互相尊重，台南勞工局7日上午表揚艾羅，後續將由勞動部公開表揚以表彰其努力及辛勞。

台南市勞工局長王鑫基表示，目前全台移工661882人，其中台南轄內移工人數57205人，產業類移工42568人，全國模範移工只錄取產業類移工3名及社福類移工2名，來自光洋應用材料科技股份有限公司的艾羅能夠獲獎實屬不易。

光洋光電事業部陳逸傑經理表示，艾羅從菲律賓剛到臺灣時，對於中文和機台操作都很生疏，透過自己主動學習，現在來台工作約8年多，已能獨當一面完成工作，擔任小組長，帶領外籍人員完成作業。在工作方面，積極與主管討論並提出工作改善方案，有效減少人員工作誤差並提升產品良率；在COVID-19疫情期間，積極協助使外籍同仁了解現行防疫措施，讓事業單位防疫策略順利執行，落實防疫規定。

王鑫基局長補充，光洋在COVID-19期間相關防疫作為也很值得各事業單位學習，例如：總經理親自帶領各事業務部最高主管、人資及工安主管成立「防疫小組」，動態召開防疫會議，並建置「光洋防疫e系統」，透過數位化系統提供防疫資訊及推動防疫政策，包含公告相關防疫資訊、每日防疫日誌調查及每週員工健康問卷調查等，並實施人員分流辦公、全面改為人臉辨識及測溫系統，每日上下班體溫測量及發放個人酒精噴瓶及口罩等，也為鼓勵同仁施打疫苗，給予有薪疫苗接種假及移工施打疫苗獎勵金。

防堵疫情需透過優良的企業及移工夥伴共同合作，才能使防疫政策落實到每個角落，為強化事業單位相關防疫應變作為，勞工局近期將針對大型移工宿舍辦理教育訓練，輔導事業單位成立防疫專責小組，並對移工及管理人員進行衛教宣導，以落實黃偉哲市長「希望家園」的理念，讓移工夥伴及市民都能安心在臺南工作、生活。