快訊／到底清零？還病毒共存？　蔡英文親解答：以「減災」為目標

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文6日邀集副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、指揮官陳時中、張上淳、周志浩，以及守護邊境防疫的桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁等人，召開防疫策略會議。其中，針對近日所謂到底要清零？還與病毒共存的問題，她親自解答，台 灣的防疫策略，應該持續以「減災」為目標，而非全面的清零；更不是放任病毒肆虐式的「與病毒共存」，而是有效的疫情控管。

▲總統蔡英文。（圖／翻攝蔡英文臉書）



針對外界許多人在問，台灣的防疫策略是什麼，是要追求清零？還是要與病毒共存？蔡英文說，病毒不斷在變異，疫情不斷在變化，她要感謝在不同崗位上的防疫英雄，兩年多來不眠不休的努力。

蔡英文表示，台灣的防疫韌性，也經過兩年多以來，全體國人的團結防疫下，有大幅度的提升，現在，我們的疫苗覆蓋率，第一劑超過83%，第二劑超過78%，第三劑也已經超過51%。

蔡英文說，面對Omicron病毒株以輕症，甚至無症狀為主的快速傳播模式，台灣的防疫策略，應該持續以「減災」為目標，而非全面的清零；更不是放任病毒肆虐式的「與病毒共存」，而是有效的疫情控管。

蔡英文表示，現階段所設定的目標，就是「重症求清零、有效管控輕症」，「新台灣模式」，就是透過積極防疫、穩健開放，兼顧國家經濟發展與國民正常生活。

蔡英文強調，為積極有效管控疫情，台灣的疫苗覆蓋率，尤其是長輩的疫苗覆蓋率，要持續提升，我們的醫療量能，包括快篩試劑、抗病毒藥物整備要持續增加，我們的檢疫措施，像是隔離方式要滾動檢討，疫調方式要持續簡化，以維持醫療體系的穩健運作。

蔡英文表示，要強化台灣整體的防疫韌性，讓台灣能夠面對不同階段的疫情挑戰。關於各項防疫措施，也已經請指揮中心進一步完整向各界報告說明。

蔡英文指出，年初她就曾經說過，尋找兼顧防疫與經濟的「新台灣模式」，是今年的重要施政目標之一，兩年多來，台灣因為全民團結防疫，度過了一波又一波的疫情挑戰。在邁向下一個階段的路上，她希望全體國民，繼續團結防疫守台灣，一起讓台灣更為強韌。