快訊／傳今天病例500+、本土達380　陳時中證實

▲立法院社會福利及衛生環境委員會 陳時中答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土病例連日破百，衛福部長陳時中今（7）日出席立法院社會福利及衛生環境委員會，有藍委質詢時詢問今本土個案是否很多，本土達380例，如加上境外破500例，陳時中證實此事，簡短回應「對」。

4月1日起國內單日本土病例持續破百，昨日甚至逼近300例，國民黨立法委員林為洲質詢時首先提問，「今天有幾例確診？」陳時中回應「很多」。林再度詢問，「我聽到本土380例，加上境外超過500？」陳時中證實「對」。

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蔡英文總統定調未來防疫政策以「減災」為目標，陳時中被問及輕症在宅照護，他表示，相關指引修訂中，預計下周指揮中心會議定案，另也會徵求地方政府意願、採縣市試辦。

陳時中指出，輕症在宅治療可能的問題方向包含住宅條件與社區情況為何，關懷中心如何提供更好的關懷服務以免確診者生活遭遇困難，更重要的是架構遠距醫療平台，若有醫療需求時可供諮詢，病況加重時可立即轉介住院。

另外，陳時中也提及藥物儲備方面，正在進行大規模採購計畫，輝瑞口服藥預計新購10萬人份以上。在疫苗覆蓋率方面，長者接種疫苗提供500元獎勵措施原定4月10日到期，陳時中也鬆口表示將再延長。