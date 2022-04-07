每天恐萬人確診！名醫一理由不擔心：應增加自然感染

▲中和景福臨時機動篩檢站。（圖／記者許靖騏攝）

記者洪巧藍／台北報導

連日來本土病例破百，昨天更一口氣來到281例逼近300大關，蔡英文總統定調台灣防疫策略非全面清零，也非與病毒共存，而是減災。感染科名醫表示，接下來每天確診者一定會更多，上千例、萬例都不奇怪；病毒演化至今已經更容易傳播，但是以輕症為主，應該趁此讓民眾有遭到感染的機會，讓更多人獲得保護力，若沒有感染到一個程度，台灣恐淪世界的孤兒。

針對連日一兩百例本土病例的情況，感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬受訪時表示，確診者應該會更多，國內目前整體確診者2萬多人，約是人口千分之一，另國內完整接種3劑疫苗的人約5成，如果以最多人狀況試算，仍約有一半人口仍是可以被感染。

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這和去年5月爆發本土疫情不同，黃高彬樂觀指出，這要從病毒演化來看，當時流行Delta容易重症死亡，現在的Omicron傳染力來越強，想要避免感染更加不容易，但高達99%以上屬於輕症，「為何不讓他感染？」重點應該是確保醫療量能以及減少重症個案。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

不過，近期因為確診個案增加，匡列消息、隔離停班停課相關消息不斷傳出，黃高彬認為，之後一定會再放寬，疫調不再那麼確實，讓民眾有自然感染機會，如果像之前完全清零，台灣只會變成世界的孤兒。不過民眾可能還是十分恐懼，指揮中心應該出來做好相關宣導，教育民眾此情況下應該如何看待疫情。

台灣本土疫情再起，社區多點爆發，已無法詳細計算不明傳播鏈，目前國內幾起重要群聚包括基隆小吃店相關、新北親友/校園群聚、新北中和某社區、桃園電商相關、桃園大潭電廠、台中婚宴相關、花蓮慈濟醫院+三重旅遊團、桃園/宜蘭某教學場所和桃園某大學等。指揮官陳時中指出，台北、新北、桃園和基隆要持續高度警戒。

陳時中也強調「疫情高峰還沒到。」有專家認為依照過去歐洲疫情，大約半個月到一個月達到高峰，陳時中則認為「高峰可能更快，台灣剛開始而已。」蔡英文6日說明防疫策略，應該持續以「減災」為目標，非全面的清零；更不是放任病毒肆虐式的「與病毒共存」，而是有效的疫情控管。