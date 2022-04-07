　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

街友「車震爆乳人妻」被揍成豬頭　竟一夕爆紅！開趴激吻百萬網美

記者吳美依／綜合報導

巴西48歲街友吉瓦爾多（Givaldo Alves de Souza）與一名健身教練的妻子在路邊車震，遭對方丈夫發現後被毆打送醫，未料因此一夕爆紅。他近日被拍到，與擁有百萬粉絲的網美葛菈琪（Grazi Mourao）在派對上熱吻，再度躍上新聞版面。

▲巴西街友偷情人妻爆紅，近日被拍到與網美接吻。（圖／翻攝Instagram帳號givaldoalves_brasil、grazimourao）

▲巴西街友偷情人妻爆紅，近日被拍到與網美接吻。（圖／翻攝Instagram帳號givaldoalves_brasil、grazimourao）

▲葛菈琪在TikTok擁有百萬粉絲。（圖／翻攝推特、Instagram帳號givaldoalves_brasil、grazimourao）

22歲的葛菈琪在TikTok上擁有超過100萬粉絲，她在派對上主動吻了吉瓦爾多，2人親密摟抱的畫面，都被近距離拍攝下來。儘管原始限時動態已經消失，截圖及螢幕錄影卻仍在各大社群媒體上瘋傳。

▲▼巴西健身教練抓到老婆偷吃流浪漢。（圖／翻攝推特）▲▼巴西健身教練抓到老婆偷吃流浪漢。（圖／翻攝推特）

▲31歲的珊卓拉宣稱，因為上帝叫自己「幫助」吉瓦爾多，所以才會與對方發生性行為。（圖／翻攝推特）

吉瓦爾多3月9日遭健身教練痛毆，過程還被監視器拍攝下來。儘管他被打得遍體鱗傷、雙眼出現黑眼圈，卻聲稱自己「不後悔」，而且毫不避諱出面受訪，在鏡頭前侃侃而談。

吉瓦爾多宣稱，當時獨自走在街上，卻突然被33歲的珊卓拉（Sandra Mara Fernandes）叫住詢問「你願意跟我約會嗎？」他坦言，「我沒有錢又無家可歸，我連帶你去汽車旅館的錢都沒有」，對方卻說「可以在我車裡啊！」

▲巴西街友偷情人妻爆紅，近日被拍到與網美接吻。（圖／翻攝Instagram帳號givaldoalves_brasil、grazimourao）

▲吉瓦爾多展開全新生活。（圖／翻攝Instagram帳號givaldoalves_brasil）

吉瓦爾多的Instagram粉絲專頁已經擁有35.4萬粉絲，根據影片，他似乎已經展開全新生活，不僅身穿新衣自彈自唱，在夜店也大受歡迎，被粉絲簇擁、搶著自拍。吉瓦爾多的貼文充滿正能量，「運氣正在改變，做好準備，好事即將來臨。」、「我不知道為何人們心中有那麼多仇恨…讓我們散播愛，因為只有這樣我們才能快樂。」

爆乳人妻「路邊車震流浪漢」　健身教練尪抓狂！暴揍小王失控片曝

►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可

ET快訊
快訊／疫情走勢曝！陳時中示警：未來1~2個月到高點
快訊／台東曝確診足跡！　2飯店、公墓、釣魚場
快訊／本土疫情炸　陳時中：「3大情況」暫停疫調
快訊／指揮中心：輕症採檢完「一律回家等報告」
快訊／全台疫情爆發　桃園「20處足跡」曝光！
快訊／永豐銀萬華分行1行員確診！
快訊／高雄「3家娛樂場所」群聚狂燒！　已累計62確診
今一口氣飆531例！全場超淡定　曝「1數據炸了」才怕
快訊／本土382例「分佈17縣市」　新北111例最多
快訊／本土+382例「續創新高」！　境外149
LIVE／今確診總數破500！　陳時中最新說明
快訊／伴唱酒店老闆娘確診！　全店無實聯制
本土今+380　政府防疫「最經典金句」曝光
快訊／確診飆升！台股跳水狂跌343點摜破年線
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女師床戰3男學生　4P交纏畫面流出！「情夫觀戰嗨了」還幫拍片

街友「車震爆乳人妻」被揍成豬頭　竟一夕爆紅！開趴激吻百萬網美

英國外相：與俄接觸的時代結束　《北約俄羅斯基本協定》已經死亡

染疫後「肺血栓機率」狂增33倍！　輕症患者也難逃

派對和別人親親惹怒醋夫　27歲辣媽遭勒死分屍「屍塊藏衣服堆下」

血腥槍殺畫面曝！烏軍反綁俄戰俘　開3槍看他痛苦斷氣鮮血流滿地

曝光侵烏計畫激怒普丁？俄超狂政客染疫亡　曾自豪喊：打8劑疫苗了

細胞防衛過當！新冠病毒引發「免疫風暴」更致命　釀全身發炎反應

被俄烏戰爭新聞嚇到！　俄羅斯媽瘋狂砍死8歲兒：我在保護他

俄女星「剪爛香奈兒包包」抗議制裁　怒拍愛國片發ig：我不需要它

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

連假物流司機紙箱「整疊拋」　貨物扔進車倒成堆引正反論戰

許維恩凍卵完痛爆吼：把我丟在家！　王家梁投降「現在洗車都有陰影」

VIVIZ重現GFRIEND《時間流逝》逼哭泫雅　隊長所願100%命中選曲：你們的身後有我

安孝燮床戲「搬運金世正3次」XD　狂吻後脫襯衫床咚...大結局太甜！

聽到關鍵字「走」變小白兔　激動法鬥助跑飛越超矮門檻

女師床戰3男學生　4P交纏畫面流出！「情夫觀戰嗨了」還幫拍片

街友「車震爆乳人妻」被揍成豬頭　竟一夕爆紅！開趴激吻百萬網美

英國外相：與俄接觸的時代結束　《北約俄羅斯基本協定》已經死亡

染疫後「肺血栓機率」狂增33倍！　輕症患者也難逃

派對和別人親親惹怒醋夫　27歲辣媽遭勒死分屍「屍塊藏衣服堆下」

血腥槍殺畫面曝！烏軍反綁俄戰俘　開3槍看他痛苦斷氣鮮血流滿地

曝光侵烏計畫激怒普丁？俄超狂政客染疫亡　曾自豪喊：打8劑疫苗了

細胞防衛過當！新冠病毒引發「免疫風暴」更致命　釀全身發炎反應

被俄烏戰爭新聞嚇到！　俄羅斯媽瘋狂砍死8歲兒：我在保護他

俄女星「剪爛香奈兒包包」抗議制裁　怒拍愛國片發ig：我不需要它

今爆382例本土　陳時中示警疫情走勢：未來1~2個月到高點

嘉基64周年院慶活動　打造為愛傳承關懷延續

小S遭婆婆催生兒…嗆尪「欸是你精子問題」！　許雅鈞高EQ回答被讚爆

台東今「嘉玲」但有確診者足跡　2飯店、公墓、釣魚場

蘋果成為青少年首選　調查：僅13％選擇購買安卓

馮世寬質疑退撫基金績效不佳　銓敘部反批「對實務欠缺理解」

LIVE／高雄今+59再創單日新高　陳其邁最新說明

永康街冰店母子挨告　為1坪大土地與鄰反目...硬架U形管下場曝

英媒批「動態清零」不可持續　陸使館：符合國情路子對、效果好

釣魚線綁口香糖　行竊關帝爺的香油錢！

夜店上班籌錢圓夢卻心碎　說好的「渾圓巨胸」慘變高低奶

國際熱門新聞

醫曝「陰莖平均尺寸」　教你靠1招變長2.5公分！

超勇烏克蘭坦克「1打10」轟爆整排俄軍戰車

外星人找人類做愛　美機密文件曝光

日本解除106國邊境管制8日實施

朝布查鎮自行車騎士開火 空拍影像錄下俄軍暴行

即／美宣布制裁「普丁2位女兒」

俄軍性侵15歲16歲姊妹　女剪短髮逃狼爪

「布查屠夫」被調回前線！　烏軍揭俄計謀

美針對普丁女兒實施新制裁　歐盟追加煤炭禁運

路透社：中國煉油廠「迴避俄羅斯」石油交易

2男釣起喪屍鯊　身體四分之三被啃光

聯準會會議紀錄釋鷹派訊號　美股收低144點、那指跌逾2%

杜拜「全裸妹」來自烏克蘭　她淚揭慘況

即／日本將對106國「解除邊境管制措施」

更多熱門

相關新聞

爽擁9妻卻遭1老婆休夫！巴西男發願：再娶2女

爽擁9妻卻遭1老婆休夫！巴西男發願：再娶2女

「一夫一妻」制是大多數國家所奉行，但有些人仍渴望享有齊人之福。巴西一名男模即娶了9名妻子，不過其中一名妻子以懷念「一夫一妻」為由，近日跟他提出離婚要求，讓男子感到相當震驚，但他表示未來想再多娶2人，湊滿「10人老婆團」。

「最美高中生」長大了！一組海邊照引騷動

「最美高中生」長大了！一組海邊照引騷動

巴西土石流14死　媽媽和6孩子遭活埋

巴西土石流14死　媽媽和6孩子遭活埋

全球股匯動盪「拉美市場」逆勢出線！　巴西、智利股市漲逾14％

全球股匯動盪「拉美市場」逆勢出線！　巴西、智利股市漲逾14％

網美在社區裸背露肩拍清涼照 居民投訴：有些女孩連內衣都沒穿

網美在社區裸背露肩拍清涼照 居民投訴：有些女孩連內衣都沒穿

關鍵字：

巴西車震網美

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳今天病例500+、本土達380　陳時中證實

廖老大8.72秒擊敗他！　杰尼龜「不演了」凌晨發片

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

基隆讀大學回屏東確診！足跡「都在家」幫QQ

自爆交往韓團成員「被酸長得醜」　小S節目班底親回應！

已婚男確診足跡曝！5天內到女同事家8次

Land Rover違停　消防車直接撞開

醫曝「陰莖平均尺寸」　教你靠1招變長2.5公分！

周曉涵跟緋聞男友「床上雙人運動」！　發聲認PO影片

身分證中2碼免費卜卜蜆鍋吃到飽

校園師生染疫頻傳　北市規劃：4行政區淪陷「全市停課」

更多

最夯影音

更多
打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！
老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面