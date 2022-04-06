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爽擁9妻卻遭1老婆休夫！巴西男發願：再娶2女湊10人團

▲男模擁9妻，其中一老婆（紅圈者）近期跟他提離婚。

實習記者蘇敏禎／綜合報導

「一夫一妻」制是大多數國家所奉行，但有些人仍渴望享有齊人之福。巴西一名男模即娶了9名妻子，不過其中一名妻子以懷念「一夫一妻」為由，近日跟他提出離婚要求，讓男子感到相當震驚，但他表示未來想再多娶2人，湊滿「10人老婆團」。

據《daily mail》（每日郵報）報導，居住於巴西的男模烏索（Arthur O Urso）是非常反對一夫一妻制，在與第一任合法妻子卡扎基（Luana Kazaki）結婚後，去年竟又在一儀式上與另外8名女子交換結婚誓言，一口氣幫自己多娶8名女子回家！由於在巴西一夫多妻制是非法的，所以烏索再娶8名女子的婚禮是不具法律效力，但烏索仍時常在社群媒體分享與9位妻子們的生活日常。

然而，最近在烏索的9名老婆中，一名叫作阿加莎（Agatha）的女子，因懷念一夫一妻制向他提出「離婚」。阿加莎表示，她渴望獨佔烏索全部的愛，但這心願始終無法達成，因此決定離開這段多角關係。對此，烏索表示十分驚訝，「我對她的離去感到難過，更對她的藉口感到驚訝」，直言「自己與其他妻子都覺得阿加莎的態度是錯誤的，結婚是為了冒險，而非感情。」

烏索表示，近期內他不會找人替代阿加莎的位子，但未來他打算再娶2名妻子，湊齊10人妻子團，並強調，「我對所有老婆的愛都一樣，所以有個夢想，就是與每個妻子都生一個孩子，自己目前只有一位女兒，這樣太不公平了！」

烏索也常在個人的Instagram分享自身想法與性愛技巧，吸引5.6萬名粉絲！

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