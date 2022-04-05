「最美高中生」長大了！IG一組海邊純欲照　笑容爆擊仙翻粉絲

▲許悅2年前曾奪下「惹不起的高校少女」首屆冠軍。（圖／翻攝自Instagram／yueh_0720）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣高校生論壇「Meteor」2年前曾舉辦「惹不起的高校少女」，首屆冠軍正妹為當時就讀景美女中的許悅，如今19歲的她就讀東吳大學英文系。近日，她在IG分享清明連假的出遊美照，只見平時都穿著T恤或長袖服裝的她，換上了一身細肩帶連身裙，純欲風格讓不少網友暴動，「不多說了，可愛死了。」

許悅近日在IG分享一組到墾丁外拍的照片，連她自己都大讚好日系，對照片成果很滿意，「好日系哇～～上次來墾丁是三年前了，好有夏天的感覺～」笑呼拍照當下「吹著海風、看著海，超chill‪」。照片中，她戴著草帽，身穿裸色系的細肩帶連身長裙，相當有夏日風情。

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此外，許悅纖長的頸部線條、白皙滑嫩的手臂，以及隱約可見的身體曲線，配上甜美燦爛的笑容，整個人仙氣十足，看起來又純又欲，有一種少女獨有的性感。照片一出，就有人大讚這根本是天使才有的笑容，「真的是大漂亮」、「整個可愛到流鼻血」、「超日系，好美」、「請問要吃什麼才能變這麼漂亮」、「許悅真仙。」

本站2020年報導《全台最美高校女神出爐！景美「甜美正妹」許悅奪冠 IG曝光...粉絲狂表白》，許悅以7001的高票擊敗眾人，成為第一屆台灣高校正妹霸主，獲得1萬5000元的獎金。當時的她在IG上就有超過5.5萬人追蹤，現在已經吸引超過25萬粉絲。據悉，許悅平常就喜歡拍照，夢想是當演員，目前有在接平面、動態商拍，也兼職網拍模特。