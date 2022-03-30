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大陸 大陸焦點 特派現場

網美在社區裸背露肩拍清涼照　居民投訴：有些女孩連內衣都沒穿

記者魏有德／綜合報導

大陸不少網紅及網美因工作需要住在杭州，受疫情影響，有網美選擇在居住的社區內擺拍生活照維持熱度。不過，一名居住在同個社區的母親昨（29）日投訴，網紅們可能是因為拍攝需要，穿著都比較清涼，「有時是真空上陣全露背，有時是前面挖空的清涼夏日裝，小區（社區，下同）裡好多小孩子，就不太好。」

▲民眾投訴住在同個社區內網紅穿著清涼拍網美照，對在場玩耍的小孩會造成不良示範。（圖／翻攝錢江晚報）

▲民眾網紅穿著清涼拍照，對在場玩耍的小孩會造成不良影響。（圖／翻攝錢江晚報，下同）

《上觀新聞》報導，爆料的寶媽林真（化名）表示，不知道這樣是不是自己想多了，「工作人員當眾幫網紅整理衣服，這些女孩有時連內衣都沒穿，露了個大背……小區很多孩子跑來跑去的，我第一個擔心就是害怕會帶壞孩子，對小朋友的影響真的不太好。」

▲民眾投訴住在同個社區內網紅穿著清涼拍網美照，對在場玩耍的小孩會造成不良示範。（圖／翻攝錢江晚報）

數張女孩擺拍網美照在微博瘋傳後，引起外界關注。這名穿著女學生服跪坐在地的網紅程兒也出面回應，她表示，車模才是她的主業，春天疫情來勢洶洶，她幾乎半失業，只能待在家裡拍拍日常，「對打擾到其他業主的行為表示抱歉，以後有兒童的場合，會多注意。」

部分住在同個社區的民眾則是對網紅擺拍的現象表示接受。一位大叔表示，「我自己是沒有那麼在乎，夏天年輕女孩穿得少點，可以理解。」；一位年輕女子則認為，「我自己很喜歡美女，穿得比較少，那身材肯定好，看到這樣的美女我都喜歡和她做朋友的。」；也有年輕的男子提到，「看到過網紅拍照，我是男的，說心裡話，不反感的。」

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