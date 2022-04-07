女領隊阿波蘭山墜70米深谷！第二批搜救人力搭直升機入山

高雄一名50歲的林姓男子因未依規定兩段式左轉遭警方攔查，而他因身藏一級毒品毒品海洛因，本想趁亂丟到一旁水溝中，但被經驗老道的巡佐一眼識破，立即將他制伏在地。當時，林男飼養的貴賓狗見狀立刻雙腳站立拱手揮舞，貌似在替主人求饒，全案訊後將林嫌依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。