女領隊阿波蘭山墜70米深谷！第二批搜救人力搭直升機入山

記者柯政誟、郭玗潔／花蓮報導
3名山友(一男二女)相約攀登馬博橫斷，行經阿波蘭山時，吳姓女領隊失足墜落70公尺深山谷，手腳骨折無法行走，消防隊於6日獲報後派出直升機救援，但天候不佳無法下放搜救人員入山，只能折返，當晚繼續派搜救人員趁夜入山搜救。
▲吳姓女領隊行經阿波蘭山時，失足墜落70公尺深山谷，消防隊獲報立即派出搜救人員救援。（圖／柯政誟翻攝）
一名吳姓女領隊偕同兩位友人一同攀登馬博橫斷，4月2日由卓溪鄉中平林道進入，原本預計8日從阿桑來戛出來，但行經阿波蘭山時，女領隊失足墜落山谷，谷深達70公尺，因手腳嚴重骨折無法行走，同行友人向外求援。
花蓮縣消防局表示，6日上午11時接獲台中消防局轉報，有一行三人隊伍行經阿波蘭山時，其中一名女性登山客失足跌落山谷。消防局獲報立即指派6名搜救人員入山搜救，但從入山口到事故地點就有4天的行程，緩不濟急，因此除搜救人員，又額外派遣一架直升機協助搜救。但因為天候不佳，直升機一直無法將搜救人員下放至山區，只好無功而返。
消防局立即再度籌組3名搜救人員，打算當晚(6日)入山進行搜救任務，並於今日再度派遣第二批搜救人力，搭乘直升機入山搜救。
▼吳姓女領隊行經阿波蘭山時，失足墜落70公尺深山谷，消防隊獲報立即派出搜救人員，搜救人員整裝救援。（圖／柯政誟翻攝）
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