陸疫情升溫民眾「被封控」房貸還款難　各間銀行申請延期政策不一

▲大陸疫情升溫，民眾希望能讓房貸延期還款。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸多地受疫情影響，實施不同程度的區域及住宅封控政策，暫時無法工作等因素也影響到許多民眾償還房貸的能力。微博上近日瘋傳一張「因疫情希望延緩房貸」的截圖，引起網友熱議，希望各家銀行能主動說明因疫情延後房貸繳款及房貸緩交的延期時程等問題。

▲大陸央行、中國人民銀行（PBOC）。（圖／達志影像／美聯社）

《中新網》報導，某股份制商業銀行回應稱，目前該銀行暫無由於疫情減免房貸相關規定。根據該行規定，房貸還款延遲1天會影響徵信記錄，延遲3個月將會啓動訴訟程序，請務必按時歸還房貸。疫情下，受時間和地域限制，各銀行對因疫情申請延遲還貸的政策不一。

中國工商銀行表示，對於像吉林這樣的封控地區，若因疫情無法按時還房貸，可申請延期代扣，但無法確定具體可延長的時間，「延期代扣期間辦理者的徵信不會受到影響。」

中國銀行客服則提到，目前吉林省可申請延期還房貸，但上海暫時沒有相關政策，「可先與貸款經辦行聯繫，如果後續有相關政策出台，我們會有提示。」

對於寬限房貸還款期限，大陸央行及五部門於2020年2月曾發出一份《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》（以下簡稱《通知》）。

《通知》提到，對因感染新型肺炎住院治療或隔離人員、疫情防控需要隔離觀察人員、參加疫情防控工作人員以及受疫情影響暫時失去收入來源的人群，金融機構要在信貸政策上予以適當傾斜，靈活調整個人信貸還款安排，合理延後還款期限。

至於因感染新冠肺炎住院治療或隔離人員、疫情防控需要隔離觀察人員和參加疫情防控工作人員，因疫情影響未能及時還款的，經接入機構認定，相關逾期貸款可以不作逾期記錄報送，已經報送的予以調整。對受疫情影響暫時失去收入來源的個人和企業，可依調整後的還款安排，報送信用記錄。