屏東好孩子！基隆讀大學回家確診　足跡曝「根本都在家」超QQ

▲案25146足跡曝光。（圖／記者陳崑福翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

國內已連續6天本土確診超過100例，昨（6）日更爆出281例本土確診，其中，屏東新增1例，屏東縣政府則公布大量足跡。就有網友看到案25146的足跡後，忍不住幫QQ，在PTT的Gossiping板上問卦，「這是最短的疫調足跡嗎？」讓其他人也直呼，「好孩子」、「超慘，都在家還確診。」

這位網友貼出案25146的足跡，可以看到25146在4月3日下午約2點半（至晚上10點）從台北搭客運至屏東，下車後就步行返家，沒有再去哪裡。4月4日則是全天都在「自宅」。4月5日因為接獲通知，接觸確診同班同學，於是中午12點到下午5點就前往醫院採檢收治。

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屏東縣政府指出，案25146是在基隆市就讀大學，3日返回屏東親友家，4日接到基隆市衛生所電話通知班上有確診者，至醫院篩檢結果陽性確診，目前匡列4人居隔。

▲案25146幾乎都待在家。（示意圖／Pixabay）

看到案25146的足跡後，原PO就表示，「回溯他過去72小時疫調足跡，因為那個大學生幾乎都待在家裡，最多只有搭車回屏東的必要移動而已」，做出來的疫調足跡，看起來就像是因為太少了，不知道怎麼寫，「本來待在家裡是不需要公布的，就變成姑且寫一下的樣子，這是最短的疫調足跡嗎？有沒有八卦？」

貼文一出，底下許多網友不禁幫QQ，「屏東阿宅」、「搞不好是鄉民」、「反觀北部人全台趴趴走」、「推自宅肥肥。都待在家裡」、「自宅有活動會讓縣民足跡重疊嗎」、「好宅XDD」、「好歹寫個什麼路吧」、「殺傷力不高，侮辱性極高」、「人家認真防疫，結果還中獎，幫QQ」、「這樣還確診喔= =」、「超慘，都在家還確診」、「這麼單純宅還確診。」