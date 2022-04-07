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大陸 大陸焦點 特派現場

防疫員活活打死「牠」　網友怒：上海之大容不下一隻小柯基？

記者任以芳／綜合報導

上海持續「封控」，昨6日又傳出防疫員出現「個別」離譜行為。微信平台一個關於柯基犬愛好者的公眾號，發出讓人怵目驚心的影片，引起外界關注。影片顯示，柯基犬主人陽性確診被拉去隔離，小柯基跟著跑出來上不了車，竟然被防疫員拿鐵鍬活活打死，文章視頻流出後不到一天被下架，許多網友看了非常氣憤，紛紛留言「上海之大難道容不下一隻小柯基犬？」

▲▼ 上海防疫員活活打死小柯基 。（圖／翻攝 微信 基情四射上海科基群）

▲小柯基心急的圍繞主人防疫車打轉。（圖／翻攝微信 基情四射上海科基群）

來自大陸社交平台微信裡「基情四射上海科基群」的公眾號，率先曝光這起慘忍事件。昨天下午該篇標題為《上海之大，已容不下一隻小柯基？牠犯了什麼錯，竟遭此毒手？！》的文章迅速在微信群裡轉發，當民眾點開影片時，只聽到狗兒死前哀嚎，十分不忍。

根據該公眾號文章指出，事發地點在上海浦東某個社區，當時柯基主人陽性確診，6日下午被大白（大陸俗稱防疫員）拉去隔離點。可能主人以為能帶寵物遭拒絕，小柯基無法送回家，跟著跑出來一直在防疫車邊上打轉，眼睜睜看著車子離去。

▲▼ 上海防疫員活活打死小柯基 。（圖／翻攝 微信 基情四射上海科基群）

▲防疫員用鐵鍬狠拍三下，活活打死小柯基。（圖／翻攝微信 基情四射上海科基群）

接下來第二段影片，十分怵目驚心。防疫車前腳剛走，現場留下的防疫員手持鐵鍬，狠狠拍打不知所措的小柯基，一連三下猛力敲打，小柯基痛苦哀嚎，不到一分鐘時間，當場被活活打死。同一時間，狗兒主人可能都不知道愛犬已經死了。

防疫員下手有多狠？拍攝影片當事人十分震驚的說，「要把牠打死，天啊..！你這太殘忍了！」即使相隔一段距離，影片都能聽見鐵鍬重重落地的聲音，還有不少社區住戶心撕裂肺大喊，「你在幹麻！」、「不要打了！不要打了」。

事發後，許多目擊的社區住戶非常傷心，因為隔離在家無法相救，大家「集體」目睹一場謀殺案。養科基犬的公眾號也討論，「怎麼下得了手？」、「太難受了，是哪個志願者？」、「（小柯基）還圍著人跑來跑去…」。

這起事件昨晚在大陸社交平台和網站迅速發酵，不到一個晚上的時間，相關文章和網頁全部被下架。打死柯基犬的防疫員即使是個人行為，是否防疫過當？必須要負起相關責任？尚未有最新消息。

▼ 上海科基犬群友傷心討論，不知何處申訴 。（圖／翻攝 微信 基情四射上海科基群）

▲▼ 上海防疫員活活打死小柯基 。（圖／翻攝 微信 基情四射上海科基群）

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