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大陸 大陸焦點 特派現場

上海日增本土19982例　蘇浙兩省「提供6萬隔離房」安置暴增病患

▲上海,核酸檢測。（圖／CFP）

▲上海本土疫情嚴峻。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市衛健委今早（7日）通報，新增本土新冠肺炎確診病例322例和無症狀感染者19660例，合計19982例。赴上海坐鎮指揮的大陸國務院副總理孫春蘭要求，上海要確保城市核心功能正常運轉。江蘇浙江將為上海提供6萬間隔離房 ，目前14個地市已陸續開展轉運工作。

據《人民日報》報導，上海市疫情防控工作領導小組地區組通報，根據大陸國務院聯防聯控機制統一部署，4月初，江蘇、浙江將緊急為上海抗擊新冠疫情期間相關隔離人員提供房源，總量為6萬間。

其中，江蘇、浙江各3萬間。 此次蘇浙所提供的隔離房源，用於上海已確診的新冠肺炎陽性患者（包括無症狀感染者）的密接人員。所有跨省轉運人員，須集中隔離14天。隔離期間所有食宿費用，由財政統一負責，不向個人收取費用。

目前，江蘇已籌措並提供1.6萬間，分別位於無錫市2000間、揚州市3300間、常州市2200間、蘇州市980間、鎮江市960間、泰州市1000間、鹽城市2300間、南京市3200間；浙江已籌措並提供2.1萬間，分別位於杭州市5200間、寧波市6200間、臺州市2000間、紹興市3000間、金華市3000間、湖州市2000間。剩餘房源將於近日籌措完成。 自4月4日第一批人員轉運以來，上海全市16個區已陸續開展轉運工作，目前已全部完成轉運對接。 為精細化做好疫情防控，本市明確所有跨省轉運人員（包括待轉運密接人員、駕駛員、隨車工作人員等），出發前持有24小時內核酸檢測陰性報告。

據了解，在轉運過程中，本市各區與轉運江浙對接的市、縣逐一確定轉運人員信息後，分批次將符合條件的人員轉運至集中隔離點。轉運車輛實行全程閉環管理，原則上中途車輛不停靠、付費無接觸、人員不下車。車上人員全程按照轉運市縣要求做好個人防護。

新京報引述上海發布官微消息，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭4月5日至6日在上海調研指導疫情防控工作。她出席座談會、調度會，與上海幹部共同研判形勢、解決問題，並實地察看港口疫情防控和航運運行、方艙醫院建設使用等情況。

孫春蘭指出，要深入貫徹習近平總書記重要指示精神，按照黨中央、國務院決策部署，以更快的速度、更硬的舉措、更實的作風不折不扣落實已部署的各項疫情防控舉措。她要求全力守護市民群眾安康，確保城市核心功能正常運轉。

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