本土暴增281例　陳時中點名「這5條傳播鏈」要特別注意

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



文／中央社

國內今天新增281例本土病例，再創今年單日新高，同時也是國內連續第6天本土疫情超過百例，個案遍及全台17縣市，北中南東部都有新個案，新北市115例為最多。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現階段而言，三峽親友群聚、基隆小吃店群聚、高雄某場所疫情、台北養生會館及桃園某舞蹈老師群聚等5條傳播鏈，仍需特別注意。

陳時中今天下午在記者會中公布，國內新增359例COVID-19確定病例，分別為281例本土個案及78例境外移入，27例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

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據指揮中心資料，本土個案遍及17縣市，以新北市115例居冠，台北市45例次之，第三則是高雄市的37例，其餘縣市為基隆市26例、桃園市17例、新竹縣12例、花蓮縣8例、新竹市6例、宜蘭縣4例、台中市、彰化縣及嘉義縣各2例、苗栗縣、雲林縣、台南市、屏東縣及台東縣各1例。

▲重要群聚列表。（圖／指揮中心提供）



據統計，三峽親友群聚今天新增40例最多，陳時中說，確診者主要為校園或確診個案接觸者；基隆小吃店群聚新增32例次之；另外，今天還出現高雄某場所疫情，新增12例；台北養生會館新增8名員工確診；持續發展中的桃園某舞蹈老師群聚，則是新增6例。

台中婚宴群聚新增6例確診、桃園大潭電廠工程相關群聚新增3例，陳時中說，上述群聚事件新增個案皆為居家隔離期間陰轉陽個案，至於新北中和社區群聚新增2例，其中一例是已匡列自主健康管理個案，另一例則是新匡列驗出陽性者。

桃園電商工作室今天新增2例，陳時中表示，今天新增的個案都是隔離期間陰轉陽個案，看起來是較在控制內，目前多數傳播鏈漸漸在控制中，但現階段而言，三峽親友群聚、基隆小吃店群聚、高雄某場所疫情、台北養生會館及桃園某舞蹈老師群聚等5條傳播鏈，仍需特別注意。

據指揮中心統計，今年1月1日至4月3日本土病例共2061例，其中2056人為輕症或無症狀者、占比為99.76%，中重症及死亡個案共5人、占比為0.24%。中重症個案4人，年齡介於20多歲至70多歲，死亡人數維持1人，為80多歲長者。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，染疫孩童也沒有出現中重症個案。指揮中心提醒，民眾維持正常生活的同時，應落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。