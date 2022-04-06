　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本土暴增281例　陳時中點名「這5條傳播鏈」要特別注意

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

文／中央社

國內今天新增281例本土病例，再創今年單日新高，同時也是國內連續第6天本土疫情超過百例，個案遍及全台17縣市，北中南東部都有新個案，新北市115例為最多。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現階段而言，三峽親友群聚、基隆小吃店群聚、高雄某場所疫情、台北養生會館及桃園某舞蹈老師群聚等5條傳播鏈，仍需特別注意

陳時中今天下午在記者會中公布，國內新增359例COVID-19確定病例，分別為281例本土個案及78例境外移入，27例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據指揮中心資料，本土個案遍及17縣市，以新北市115例居冠，台北市45例次之，第三則是高雄市的37例，其餘縣市為基隆市26例、桃園市17例、新竹縣12例、花蓮縣8例、新竹市6例、宜蘭縣4例、台中市、彰化縣及嘉義縣各2例、苗栗縣、雲林縣、台南市、屏東縣及台東縣各1例。

▲▼4/6重要群聚列表。（圖／指揮中心提供）

▲重要群聚列表。（圖／指揮中心提供）

據統計，三峽親友群聚今天新增40例最多，陳時中說，確診者主要為校園或確診個案接觸者；基隆小吃店群聚新增32例次之；另外，今天還出現高雄某場所疫情，新增12例；台北養生會館新增8名員工確診；持續發展中的桃園某舞蹈老師群聚，則是新增6例。

台中婚宴群聚新增6例確診、桃園大潭電廠工程相關群聚新增3例，陳時中說，上述群聚事件新增個案皆為居家隔離期間陰轉陽個案，至於新北中和社區群聚新增2例，其中一例是已匡列自主健康管理個案，另一例則是新匡列驗出陽性者。

桃園電商工作室今天新增2例，陳時中表示，今天新增的個案都是隔離期間陰轉陽個案，看起來是較在控制內，目前多數傳播鏈漸漸在控制中，但現階段而言，三峽親友群聚、基隆小吃店群聚、高雄某場所疫情、台北養生會館及桃園某舞蹈老師群聚等5條傳播鏈，仍需特別注意。

據指揮中心統計，今年1月1日至4月3日本土病例共2061例，其中2056人為輕症或無症狀者、占比為99.76%，中重症及死亡個案共5人、占比為0.24%。中重症個案4人，年齡介於20多歲至70多歲，死亡人數維持1人，為80多歲長者。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，染疫孩童也沒有出現中重症個案。指揮中心提醒，民眾維持正常生活的同時，應落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。

►幼兒也能開BMW！帥炸

ET快訊
冷血擊斃咖啡商　帽T殺手終向被害家屬道歉！
呱呱包「整隻小強夾裡面」　衛生局查3缺失令限期改善
快訊／花蓮+8！新增50確診足跡　7-11、好樂迪、七星潭
廖老大8.72秒打龜成功！　鳳梨點出「3不利條件」讚：不簡單
快訊／女士官Ct值11.6！　連假4天足跡「遍及3縣市」
2男釣起巨大「喪屍鯊」！ 身體四分之三被怪物啃光
三峽體育師「1傳百」！侯友宜控：中央縮短居檢惹禍
「神秘鞋王」登台灣首富！　身價3364億
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

手搖飲水果茶自帶「產銷履歷」！人妻傻喝吐5個字...網笑：好幽默

不斷更新／校園疫情連爆　全台13縣市119校停課防疫

IKEA兒童遊戲區有確診足跡　業者宣布關閉一週

基隆「愛心篩檢」驗出8確診　林右昌讚有效：不會有人拿不到

花蓮+8！新增50確診足跡　煙波花蓮、太魯閣晶英、好樂迪入列

回婆家掃墓！小姑變臉「外人幹嘛來」　她超委屈：女兒被嗆賠錢貨

女士官Ct值11.6！無症狀確診險入營區　連假4天足跡遍及3縣市

桃園+17　5大傳播鍊再增13例　另4例感染源不明

朋友買特斯拉後變了！ 他揭3行為「優越感爆棚」：覺得高人一等？

網美走出廁所！櫃姐氣炸「見地獄1景象」　苦主秒懂：還沖不掉

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

視訊台灣記者「正好碰上大地震」　 奧斯卡伊薩克驚：WHAT THE HELL

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來！　「你來了就是害人」...網驚「超明顯暗示」

陸小學生因疫情「被停止放假」　秒崩潰嚎哭師傻眼：我也有班

韓國人在苗栗路不熟＋丟手機　深夜回餐廳老闆竟未關門等她

手搖飲水果茶自帶「產銷履歷」！人妻傻喝吐5個字...網笑：好幽默

不斷更新／校園疫情連爆　全台13縣市119校停課防疫

IKEA兒童遊戲區有確診足跡　業者宣布關閉一週

基隆「愛心篩檢」驗出8確診　林右昌讚有效：不會有人拿不到

花蓮+8！新增50確診足跡　煙波花蓮、太魯閣晶英、好樂迪入列

回婆家掃墓！小姑變臉「外人幹嘛來」　她超委屈：女兒被嗆賠錢貨

女士官Ct值11.6！無症狀確診險入營區　連假4天足跡遍及3縣市

桃園+17　5大傳播鍊再增13例　另4例感染源不明

朋友買特斯拉後變了！ 他揭3行為「優越感爆棚」：覺得高人一等？

網美走出廁所！櫃姐氣炸「見地獄1景象」　苦主秒懂：還沖不掉

碎玻璃上蜷縮取暖！牠獲巡警暖心救援　「化身巡邏犬」獲新生

中職暌違14年重返台東　2場賽事內野售完

冷血行兇擊斃咖啡商　帽T殺手終向被害家屬道歉：我做錯事了

手搖飲水果茶自帶「產銷履歷」！人妻傻喝吐5個字...網笑：好幽默

九太杰倫驚傳父喪　本週主場賽程結束將暫返美

六都唯一！桃園人口數正成長　平均年齡約40.51歲最年輕

昆山封城延至8日！　台商大本營近百家公告停工

不斷更新／校園疫情連爆　全台13縣市119校停課防疫

星巴克「羊毛氈收納袋」萌翻！　療癒森系色＋壓印Logo超文青

IKEA兒童遊戲區有確診足跡　業者宣布關閉一週

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

快訊／本土狂增281例「續創今年新高」　境外增78例

今晚雨區擴大！颱風最快周末生成模擬圖曝

杰尼龜偷看廖老大直播！不認輸還嗆：上傳成績就刪掉

雙颱最快明後天生成　1個是「恐怖梅姬」

不斷更新／全台13縣市119校今停課防疫

本土+281！全台「13條重要群聚」曝光　這條最可怕

即／快訊／高雄+37炸出爆量足跡！漢神巨蛋、汽旅入列

IKEA餐廳「情侶1舉動」暖到飆淚！全場戰翻

女員工求加班又檢舉　老闆：好心沒好報

獨／3歲女童流濃鼻涕2月　醫夾出「黃綠蚵仔」

不斷更新／全台11縣市73校明天停課

今本土增281例！分佈17縣市　新北市115例最多

漢神巨蛋疑確診者足跡！鼎泰豐30員工一度被通知採檢隔離

廖老大「8.72秒是什麼概念？」　鄉民揭1點喊猛

更多熱門

相關新聞

鄉民見雙北160例　投降抖喊「全台陪雙北共存」

鄉民見雙北160例　投降抖喊「全台陪雙北共存」

今（6）日本土確診炸281例，光是新北就有115例，台北市則為45例，等於雙北160例就佔超過一半。對此，鄉民嚇暈直呼，「是不是從今天起可以宣布全台忍痛陪雙北共存了？」事實上，台北副市長黃珊珊坦言，看來每天200、300確診數只是「小菜一碟」，而新北市長侯友宜也示警「本土個案一定會有爆量的一天！」

宜蘭+4　戶外教學、畢旅暫停到月底

宜蘭+4　戶外教學、畢旅暫停到月底

雲林女確診Ct值11.6　4天連假北港趴走

雲林女確診Ct值11.6　4天連假北港趴走

即／台中本土+2　確診者足跡：阿財米糕、審計新村

即／台中本土+2　確診者足跡：阿財米糕、審計新村

沒打第3劑未來恐列管制！陳時中證實：限制場所會愈來愈多

沒打第3劑未來恐列管制！陳時中證實：限制場所會愈來愈多

關鍵字：

疫情指揮中心陳時中

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂增281例「續創今年新高」　境外增78例

今晚雨區擴大！颱風最快周末生成模擬圖曝

空腹吞3顆B群！她5分鐘內「痛倒送醫」　營養師揭正確吃法

快訊／打龜號零四測試出爐！　飆8.72秒打龜成功

Selina男友財力驚人！穿搭低調奢華+曬名車

他拿乙炔切割器噴臉毀容　母提告：只是孩子

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

直擊陳立農東區約會歐陽娣娣！

杰尼龜偷看廖老大直播！不認輸還嗆：上傳成績就刪掉

雙颱最快明後天生成　1個是「恐怖梅姬」

不斷更新／全台13縣市119校今停課防疫

愛愛平均時間曝光！太久「恐傷2部位」

本土+281！全台「13條重要群聚」曝光　這條最可怕

安孝燮爆死會了！年糕湯傳情照瘋傳　穩交5年女友疑是《柔美》賽理

陳立農戀歐陽娣娣上熱搜！時隔1hr出面了

更多

最夯影音

更多
張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！
大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面