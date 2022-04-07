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大陸 大陸焦點 特派現場

上海封城「居民別開窗唱歌」！無人機廣播：控制靈魂對自由的渴望

記者柯振中／綜合報導

近期大陸疫情嚴重，上海封城也頻頻傳出狀況。有網友在大陸社交媒體上張貼一段影片，有部無人機晚間升空廣播，呼籲民眾「控制靈魂對自由的渴望」，別打開窗戶唱歌，頓時引發熱議。

根據大陸博主「脊梁in上海SH」上傳的影片內容，該部無人機廣播，呼籲上海社區「九亭家園」的民眾，疫情封控期間要嚴格遵守市政府相關防疫規定，「控制靈魂對自由的渴望」，不要開窗歌唱，因為此行為有疫情傳播的風險。傻眼的廣播讓這名博主直呼，社區的居民只是唱了幾下，就有無人機飛過來，要求「控制靈魂對自由的渴望」。

▼上海疑有官方無人機升空，呼籲居民別開窗唱歌「控制靈魂對自由的渴望」。（圖／翻攝微博）

▲▼控制靈魂對自由的渴望。（圖／翻攝微博）

影片曝光後，瞬間引起熱烈討論，許多網友留言譴責，「蠻像監獄的」、「我控制靈魂對自由的渴望，誰來保障我肉體對食物的需求」、「為什麼有的居委會不讓開說話，有的居委會組織開窗唱歌？到底有沒有傳播疫情風險？你們居委會能不能統一口徑啊」

此外，也有人解釋，該社區並非開窗唱歌，而是民眾正在吶喊沒有物資，「我同學在這個小區。天天打電話根本沒有回覆。居委會說沒有物資自己解決。周圍站點全部關閉不能派送。今晚喊了幾聲就被警察無人機警告。有本事弄這個沒本事解決物資嘛！」

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