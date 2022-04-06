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大陸 大陸焦點 特派現場

上海醫療隊協助社區核檢12小時沒水喝起衝突　當地政府道歉

記者魏有德／綜合報導

上海市進行2500萬居民核酸檢測防疫「大決戰」，派出多個醫護團隊進駐各地社區協助採檢，不過，微博瘋傳一段社區志願者與協助採檢的醫護人員對罵的影片，引起外界關注。影片中，疑似為醫護團隊的女性負責人在鏡頭前痛罵，「姑娘們（醫護人員）防護服經過12小時沒更換，一口水都沒有喝過，這就是浦錦待客之道嗎？」

▲上海醫護人員支援社區核酸檢測與志願者發生衝突。（圖／翻攝微博）

▲上海醫護人員支援社區核酸檢測與志願者發生衝突。（圖／翻攝微博，下同）

《上觀新聞》報導，經查，涉事小區居委會在開展核酸篩查中未及時到位、在移動採樣組織不周全，導致醫護人員連續工作超過12小時。對此，浦錦街道與閔行區衛健委進行了溝通，並上門與院方及醫護人員做瞭解釋說明，表達歉意，對醫護人員進行了安撫慰問，對方表示理解。

這段約5分鐘的影片顯示，一群支援浦錦街道的上海腫瘤醫院醫護人員準備離開時，有一名身著全套防護服的當地社區志願者將其負責人攔住，希望醫護能做完核酸檢測再走。

▲上海醫護人員支援社區核酸檢測與志願者發生衝突。（圖／翻攝微博）

不過，這名女性負責人表示，姑娘們身上的防護服都髒了，有感染風險，我們只要求能更換，她們連續工作12小時，到目前為止一口水都沒喝過，這就是浦錦待客之道嗎，我們來支援的，我們也是人。」

這群醫護人員不僅沒有水喝，連午間工作完成後，當地居委會還告訴她們，「午飯吃完了，請自己想辦法。」這讓憋了一天的負責人在工作12小時後徹底崩潰，不願延長時間繼續未完成的核酸檢測工作。

▲上海醫護人員支援社區核酸檢測與志願者發生衝突。（圖／翻攝微博）

整件事情在微博上傳開後，浦錦街道辦事處緊急發文向醫護人員致歉，致歉信提到，因時間倉促，未能周密部署，一品漫城二居委「一戶一採」推進速度較慢，醫護人員在已超過原定安排時間的情況下仍加班加點至天黑，僅下午就餐期間稍作休息，更換防護裝備。

在接到腫瘤醫院需立即返回值班的通知後，醫護人員已第一時間協調衛生中心派員支援剩餘居民的核酸檢測。居民志願者因不了解上述情況，一時情緒激動阻攔醫護人員並發生爭執。事後經溝通勸導，志願者已瞭解事實情況，為自己一時衝動感到抱歉。

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